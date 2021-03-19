Войти
Интерфакс-АВН

США ответят в ближайшие недели на комплекс "дестабилизирующих действий" России - Белый дом

130
0
0
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, The White House

Вашингтон. 17 марта. ИНТЕФРАКС - США в ближайшие недели дадут ответ на комплекс "дестабилизирующих действий" со стороны России, заявили в среду в Белом доме.

"Президент Байден дал четко понять, что США ответят на многие дестабилизирующие действия России", - сказал пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Как вы знаете, мы запросили новую оценку со стороны разведсообщества в четырех таких сферах и планируем отреагировать на действия в каждой из них в ближайшие недели", - добавила она.

"Я бы сказала, что россияне вмешивались или пытались вмешаться в выборы на протяжении многих лет, задолго до 2016 года... И мы в курсе этого, и они заплатят за это, как сказал президент (США Джо Байден во время интервью - ИФ)", - добавил она.

Она заверила, что администрация Байдена будет продолжать "оказывать давление" на Россию за ее действия.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США сообщил, что администрация президента Джо Байдена может ввести антироссийские санкции, связанные с вмешательством в американские выборы, уже на следующей неделе.

Президент США Байден вскоре после прихода к власти поручил Нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Один такой доклад, касающийся предполагаемого иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы и по другим темам помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
Похожие новости
10.05.2019
Polityka (Польша): построит ли генерал Уолтерс "Форт Трамп"?
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
08.11.2016
"Использоваться в качестве противоспутникового оружия"
08.11.2016
В «Ростехе» создан антихакерский центр
05.08.2016
Россия готовится к большой войне (Gazeta Wyborcza, Польша)
11.09.2014
Компания «Сааб» обосновала свое предложение по поставке истребителей JAS-39 «Грипен» ВВС Индонезии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 02:47
  • 4
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 19.03 00:27
  • 25
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 18.03 20:29
  • 29
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 18.03 20:03
  • 2
США назвали число целей для удара в России
  • 18.03 19:45
  • 1
Тренировки берегового комплекса "Бал" прошли на Каспии
  • 18.03 11:53
  • 2
Российские космонавты попытаются найти утечку на МКС с помощью бумажек
  • 18.03 10:10
  • 1
Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха благодаря чаинкам
  • 18.03 09:25
  • 3
В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента
  • 18.03 06:50
  • 1
Появился первый в своем роде программируемый фотонный квантовый чип, способный выполнять различные алгоритмы
  • 17.03 23:04
  • 93
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 20:48
  • 5
Украинская оборонка берет курс на национализацию
  • 17.03 19:40
  • 2
Калибр имеет значение
  • 17.03 15:42
  • 1
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
  • 17.03 15:25
  • 1
Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну
  • 17.03 14:41
  • 3
Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй