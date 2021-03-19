Администрация Байдена будет прямо говорить о проблемах с Россией - Белый дом

Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена будет прямо говорить о проблемах во взаимоотношениях с Россией, и у нее иной подход к ним, нежели у Дональда Трампа, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Наша администрация намерена придерживаться иного подхода в отношениях с Россией, чем у предыдущей администрации... Мы намерены быть прямыми относительно тех областей, которыми мы озабочены", - сказала она, отвечая на вопрос о приглашении российского посла в США Анатолия Антонова в Москву на консультации.

Псаки добавила, что "видела эти сообщения".

"Мы, конечно, видели эти сообщения", - сказала представитель Белого дома.

Она отметила, что сейчас в Вашингтоне проводится оценка областей, где у США есть озабоченность касательно России, и тех, в которых администрация видит возможность сотрудничества с Москвой.

"Очевидно, что наши отношения будут иными (нежели при предыдущем президенте - ИФ). Но мы будем прямыми, мы будем говорить о тех сферах, в которых у нас есть озабоченность", - подчеркнула Псаки.