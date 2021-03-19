Посол РФ в США приглашен в Москву на консультации для определения путей выправления российско-американских связей - МИД РФ

Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с США

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркивают: "Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".