Войти
Военно-промышленный курьер

Североатлантический блок оборвал с Россией контакты по военной линии – МИД РФ

143
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Договоренностей о проведении заседаний Совета Россия - НАТО не было, главная проблема в том, что полностью оборваны контакты по военной линии.

Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. 

Ранее в обнародованном докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года сообщалось, что заседание Совета Россия - НАТО в прошлом году не состоялось по вине российской стороны.

«Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких Советов. Любой Совет должен быть подготовлен, НАТО отказалась от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет - рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы, кроме встречи послов, были ими разрушены, они больше не функционируют», - сказал он.

«Главная проблема на сегодняшний день заключается в том, что полностью оборваны контакты по военной линии. Во многом это главное препятствие для политического диалога в Совете», - подчеркнул он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
15.03.2021
В Пентагоне назвали опасным вывод войск США из Афганистана к 1 мая
25.12.2020
Гибридная война против культурного кода
10.08.2020
Генштаб: США хотят воплотить концепцию "Быстрый глобальный удар" в ядерном варианте
12.09.2019
Ученые умы Вашингтона прогнозируют появление новой военной стратегии России
21.04.2014
Украина и американская ПРО
26.06.2013
Российский Танкоград
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 02:47
  • 4
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 19.03 00:27
  • 25
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 18.03 20:29
  • 29
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 18.03 20:03
  • 2
США назвали число целей для удара в России
  • 18.03 19:45
  • 1
Тренировки берегового комплекса "Бал" прошли на Каспии
  • 18.03 11:53
  • 2
Российские космонавты попытаются найти утечку на МКС с помощью бумажек
  • 18.03 10:10
  • 1
Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха благодаря чаинкам
  • 18.03 09:25
  • 3
В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента
  • 18.03 06:50
  • 1
Появился первый в своем роде программируемый фотонный квантовый чип, способный выполнять различные алгоритмы
  • 17.03 23:04
  • 93
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 20:48
  • 5
Украинская оборонка берет курс на национализацию
  • 17.03 19:40
  • 2
Калибр имеет значение
  • 17.03 15:42
  • 1
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
  • 17.03 15:25
  • 1
Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну
  • 17.03 14:41
  • 3
Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй