Североатлантический блок оборвал с Россией контакты по военной линии – МИД РФ

Договоренностей о проведении заседаний Совета Россия - НАТО не было, главная проблема в том, что полностью оборваны контакты по военной линии.

Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

Ранее в обнародованном докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года сообщалось, что заседание Совета Россия - НАТО в прошлом году не состоялось по вине российской стороны.

«Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких Советов. Любой Совет должен быть подготовлен, НАТО отказалась от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет - рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы, кроме встречи послов, были ими разрушены, они больше не функционируют», - сказал он.

«Главная проблема на сегодняшний день заключается в том, что полностью оборваны контакты по военной линии. Во многом это главное препятствие для политического диалога в Совете», - подчеркнул он.