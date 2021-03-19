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России и Турции удается находить компромиссы - Шойгу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Выстраивание отношений между Россией и Турцией - это очень сложная, но при этом результативная работа.

Такое мнение выразил министр обороны России Сергей Шойгу в опубликованном интервью казахстанскому агентству Tengrinews, пишет Eadaily.

«Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа. Совместная работа. Сложная потому, что мешают, и мешает то, что Турция - член НАТО. Конечно, это мешает, но сам по себе это, я бы сказал, даже уникальный опыт, когда одна страна в НАТО, другая страна не член НАТО», - сказал он.

По его словам, России и Турции удается находить компромиссы даже там, где это кажется невозможным.

«Например, Идлибская зона деэскалации. Вообще, создание в свое время зон деэскалации в Сирии, на наш взгляд, это новая страница и новый механизм разрешения такого рода конфликтов. Создать зоны деэскалации для того, чтобы люди начали говорить между собой, чтобы действительно произошло своего рода разделение. Вот одни готовы жить вот так, а другие не готовы так жить, поэтому появляются эти зоны», — пояснил глава ведомства.

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