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В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента

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В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента
В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента.
Источник изображения: industry-hunter.com

Президент РФ подписал указы от 15.03.2021: № 143 «О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики» и № 144 «О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию».

Напомним, в начале февраля Владимир Путин поручил подготовить новую государственную программу научно-технологического развития. Он также предложил существенно изменить формат работы и принципы формирования Совета по науке и образованию, включить в его состав членов правительства и Совета Безопасности РФ.

Также решено было создать специальную комиссию по научно-технологическому развитию при правительстве России. В её состав должны войти персонально ответственные сотрудники министерств на уровне не ниже заместителя руководителя, а также представители Совета безопасности, отмечал президент.

 

Комиссия по научно-технологическому развитию

Указ № 143 возлагает на Совет при президенте по науке и образованию функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития РФ, а также по принятию решений о разработке и реализации правительством важнейших инновационных проектов государственного значения. Также указом постановляется создать в качестве постоянно действующего органа при правительстве Комиссию по научно-технологическому развитию России.

Персональный состав Комиссии по научно-технологическому развитию утверждается президентом по представлению председателя правительства РФ. В состав Комиссии входят по должности в том числе представитель аппарата Совета Безопасности, министр (заместитель министра) науки и высшего образования РФ, министр (заместитель министра) финансов, министр (заместитель министра) промышленности и торговли, министр (заместитель министра) здравоохранения, министр (заместитель министра) сельского хозяйства, министр (заместитель министра) цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Функции Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации:

  • координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с обеспечением соблюдения основных принципов формирования и реализации государственной научно-технической политики, разработкой и реализацией государственной программы в области научно-технологического развития, в целях выполнения решений Совета при президенте по науке и образованию;
  • координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций по разработке важнейших инновационных проектов государственного значения и обеспечение их реализации;
  • рассмотрение вопросов, связанных с планированием при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период расходов на осуществление научных исследований и разработок гражданского назначения;
  • рассмотрение представленной федеральными органами исполнительной власти информации о достижении наиболее важных для обеспечения конкурентоспособности и независимости Российской Федерации результатов ее научно-технологического развития;
  • подготовка и принятие решений, касающихся организации деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации основных направлений государственной научно-технической политики, важнейших инновационных проектов государственного значения, совершенствования этой деятельности, а также осуществление контроля за исполнением таких решений;
  • подготовка предложений председателю правительства РФ об установлении персональной ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, связанных с реализацией важнейших инновационных проектов государственного значения.

В течение месяца правительство должно образовать аппарат Комиссии, принять положение о ней и представить предложения по персональному составу.

Как комментирует документ Telegram-канал «Научно-образовательная политика» (публикует комментарии более 500 экспертов), на новом уровне выстроен баланс между двумя акторами (действующими лицами, участниками – ред.) научной политики: администрацией президента и правительством. Первая усилена Консультативной группой, второе – собственной Комиссией с надведомственными полномочиями.

«Система управления наукой стала более логичной и стройной. Отдельно отметим окончательную системную интеграцию РАН в более широкие рамки научной политики», – говорится в комментарии.

 

Стратегия научно-технологического развития

Окончательно упорядочен список и иерархия форм реализации Стратегии научно-технологического развития (для чего, в том числе, вносятся поправки в текст документа).

Теперь действует иерархия из трех видов программ и проектов, направленных на реализацию СНТР:

  1. «Важнейшие инновационные проекты государственного значения» – будут направлены на обеспечение безопасности, высокой эффективности экономики и повышением качества жизни.
  2. Федеральные научно-технические программы.
  3. Комплексные научно-технические программы и проекты полного инновационного цикла.

 

Совет при президенте РФ по науке и образованию

Указ № 144 разработан для повышения эффективности государственной научно-технической политики и утверждает положение о Совете при президенте Российской Федерации по науке и образованию, состав совета, а также состав президиума совета. В Совет и его президиум вошли «цифровой» вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев.

Согласно новому положению, Совет – это координационный и совещательный орган. Его ключевые задачи – определять стратегические направления развития науки, вопросы разработки и реализации важнейших инновационных проектов государственного значения, а также федеральных научно-технических программ.

Как отмечает Telegram-канал «Научно-образовательная политика», Совет по науке и образованию – ключевой институт координации научно-образовательных вопросов в системе единой системы публичной власти. Он отвечает за «выработку» научно-технологического и кадрового «капитала».

Возглавляет совет по должности президент России. Заместителем председателя по должности теперь является зампредседателя Совета Безопасности, то есть Дмитрий Медведев.

Отдельно прописана Консультативная группа – она будет состоять из тех ученых и специалистов, которые не являются членами Совета. Возглавляет ее секретарь совета, которым по должности является помощник президента (Андрей Фурсенко). Материально-техническое и финансовой обеспечение функционирования Группы поручено Российскому научному фонду.

В составе создаваемых в рамках Совета структур – комиссия по кадровым вопросам, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах, а также рабочие группы по иным направлениям работы Совета. В новом положении отсутствует Координационный совет советов по приоритетам. Это связано с тем, что координация этих коллегиальных органов теперь возложена на правительственную Комиссию по научно-технологическому развитию.

Совет вправе создавать и иные структуры – в том числе, советы – по направлениям работы.

 

Состав Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию

  • Путин В.В. – Президент РФ (председатель Совета)
  • Медведев Д.А. – Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации (заместитель председателя Совета)
  • Фурсенко А.А. – помощник Президента Российской Федерации (секретарь Совета)
  • Аверьянов Ю.Т. – первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
  • Асатурова А.М. – директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр биологической защиты растений»
  • Беспалов В.А. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
  • Биленкина И.П. – начальник Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике
  • Бунина Е.И. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС»
  • Войтоловский Ф.Г. – директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук», член-корреспондент Российской академии наук
  • Дворкович А.В. – председатель некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
  • Дорофеев В.Ю. – генеральный директор акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»
  • Загайнова Е.В. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского», член-корреспондент Российской академии наук
  • Зинченко Ю.П. – директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт Российской академии образования», академик Российской академии образования
  • Каляев И.А. – научный руководитель направления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет», академик Российской академии наук
  • Катцов В.М. – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова»
  • Ковальчук М.В. – президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», член-корреспондент Российской академии наук
  • Козлов В.В. – председатель комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, вице-президент Российской академии наук, академик Российской академии наук
  • Кропачев Н.М. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», член-корреспондент Российской академии наук
  • Лихачев А.Е. – генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
  • Максютов Р.А. – генеральный директор федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора
  • Мантуров Д.В. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации
  • Марченков Н.В. – председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
  • Мурашко М.А. – Министр здравоохранения Российской Федерации
  • Никитин М.П. – старший научный сотрудник – заведующий лабораторией нанобиотехнологий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
  • Онищенко Г.Г. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, академик Российской академии наук
  • Орешкин М.С. – помощник Президента Российской Федерации
  • Оселедец И.В. – профессор автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий»
  • Осипов Ю.С. – академик Российской академии наук
  • Патрушев Д.Н. – Министр сельского хозяйства Российской Федерации
  • Попова И.Ф. – директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт восточных рукописей Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук
  • Пратусевич М.Я. директор государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Президентский физико-математический лицей № 239»
  • Пушкарь Д.Ю. – заведующий кафедрой урологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова» Минздрава России, академик Российской академии наук
  • Садовничий В.А. – президент Общероссийской общественной организации «Российский союз ректоров», академик Российской академии наук
  • Сергеев А.М. – президент Российской академии наук, академик Российской академии наук
  • Торкунов А.В. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», академик Российской академии наук
  • Травников А.А. – Губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука»
  • Третьяк Н.В. – первый вице-президент «Газпромбанка» (Акционерное общество)
  • Умаханов И.М.-С. – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
  • Уразов Р.Н – генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»
  • Фальков В.Н. – Министр науки и высшего образования Российской Федерации
  • Федоров А.А. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
  • Хатьков И.Е. – директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Московский клинический научно- практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы», член-корреспондент Российской академии наук
  • Хлесткина Е.К. директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный Всероссийский исследовательский центр институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова»
  • Хлунов А.В. – генеральный директор Российского научного фонда
  • Цаликов Р.Х. – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации
  • Чернышенко Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
  • Шадаев М.И. – – Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
  • Шмелева Е.В. – руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех»

 

Состав президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию

  • Медведев Д.А. – Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации (председатель президиума Совета)
  • Фурсенко А.А. – помощник Президента Российской Федерации (секретарь Совета)
  • Аверьянов Ю.Т. – первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
  • Войтоловский Ф.Г. – директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук», член-корреспондент Российской академии наук
  • Дворкович А.В. – председатель некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
  • Ковальчук М.В.- президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», член-корреспондент Российской академии наук
  • Лихачев А.Е. – генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
  • Мантуров Д.В. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации
  • Мурашко М.А. – Министр здравоохранения Российской Федерации
  • Никитин М.П. – старший научный сотрудник – заведующий лабораторией нанобиотехнологий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
  • Патрушев Д.Н. – Министр сельского хозяйства Российской Федерации
  • Пратусевич М.Я. – директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Президентский физико-математический лицей № 239»
  • Садовничий В.А. – президент Общероссийской общественной организации «Российский союз ректоров», академик Российской академии наук
  • Сергеев А.М. – президент Российской академии наук, академик Российской академии наук
  • Фальков В.Н. – Министр науки и высшего образования Российской Федерации
  • Хлесткина Е.К. – директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»
  • Цаликов Р.Х. – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации
  • Чернышенко Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
  • Шадаев М.И. – Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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