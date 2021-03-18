В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента.

Президент РФ подписал указы от 15.03.2021: № 143 «О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики» и № 144 «О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию».

Напомним, в начале февраля Владимир Путин поручил подготовить новую государственную программу научно-технологического развития. Он также предложил существенно изменить формат работы и принципы формирования Совета по науке и образованию, включить в его состав членов правительства и Совета Безопасности РФ.

Также решено было создать специальную комиссию по научно-технологическому развитию при правительстве России. В её состав должны войти персонально ответственные сотрудники министерств на уровне не ниже заместителя руководителя, а также представители Совета безопасности, отмечал президент.

Комиссия по научно-технологическому развитию

Указ № 143 возлагает на Совет при президенте по науке и образованию функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития РФ, а также по принятию решений о разработке и реализации правительством важнейших инновационных проектов государственного значения. Также указом постановляется создать в качестве постоянно действующего органа при правительстве Комиссию по научно-технологическому развитию России.

Персональный состав Комиссии по научно-технологическому развитию утверждается президентом по представлению председателя правительства РФ. В состав Комиссии входят по должности в том числе представитель аппарата Совета Безопасности, министр (заместитель министра) науки и высшего образования РФ, министр (заместитель министра) финансов, министр (заместитель министра) промышленности и торговли, министр (заместитель министра) здравоохранения, министр (заместитель министра) сельского хозяйства, министр (заместитель министра) цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Функции Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации:

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с обеспечением соблюдения основных принципов формирования и реализации государственной научно-технической политики, разработкой и реализацией государственной программы в области научно-технологического развития, в целях выполнения решений Совета при президенте по науке и образованию;

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций по разработке важнейших инновационных проектов государственного значения и обеспечение их реализации;

рассмотрение вопросов, связанных с планированием при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период расходов на осуществление научных исследований и разработок гражданского назначения;

рассмотрение представленной федеральными органами исполнительной власти информации о достижении наиболее важных для обеспечения конкурентоспособности и независимости Российской Федерации результатов ее научно-технологического развития;

подготовка и принятие решений, касающихся организации деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации основных направлений государственной научно-технической политики, важнейших инновационных проектов государственного значения, совершенствования этой деятельности, а также осуществление контроля за исполнением таких решений;

подготовка предложений председателю правительства РФ об установлении персональной ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, связанных с реализацией важнейших инновационных проектов государственного значения.

В течение месяца правительство должно образовать аппарат Комиссии, принять положение о ней и представить предложения по персональному составу.

Как комментирует документ Telegram-канал «Научно-образовательная политика» (публикует комментарии более 500 экспертов), на новом уровне выстроен баланс между двумя акторами (действующими лицами, участниками – ред.) научной политики: администрацией президента и правительством. Первая усилена Консультативной группой, второе – собственной Комиссией с надведомственными полномочиями.

«Система управления наукой стала более логичной и стройной. Отдельно отметим окончательную системную интеграцию РАН в более широкие рамки научной политики», – говорится в комментарии.

Стратегия научно-технологического развития

Окончательно упорядочен список и иерархия форм реализации Стратегии научно-технологического развития (для чего, в том числе, вносятся поправки в текст документа).

Теперь действует иерархия из трех видов программ и проектов, направленных на реализацию СНТР:

«Важнейшие инновационные проекты государственного значения» – будут направлены на обеспечение безопасности, высокой эффективности экономики и повышением качества жизни. Федеральные научно-технические программы. Комплексные научно-технические программы и проекты полного инновационного цикла.

Совет при президенте РФ по науке и образованию

Указ № 144 разработан для повышения эффективности государственной научно-технической политики и утверждает положение о Совете при президенте Российской Федерации по науке и образованию, состав совета, а также состав президиума совета. В Совет и его президиум вошли «цифровой» вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев.

Согласно новому положению, Совет – это координационный и совещательный орган. Его ключевые задачи – определять стратегические направления развития науки, вопросы разработки и реализации важнейших инновационных проектов государственного значения, а также федеральных научно-технических программ.

Как отмечает Telegram-канал «Научно-образовательная политика», Совет по науке и образованию – ключевой институт координации научно-образовательных вопросов в системе единой системы публичной власти. Он отвечает за «выработку» научно-технологического и кадрового «капитала».

Возглавляет совет по должности президент России. Заместителем председателя по должности теперь является зампредседателя Совета Безопасности, то есть Дмитрий Медведев.

Отдельно прописана Консультативная группа – она будет состоять из тех ученых и специалистов, которые не являются членами Совета. Возглавляет ее секретарь совета, которым по должности является помощник президента (Андрей Фурсенко). Материально-техническое и финансовой обеспечение функционирования Группы поручено Российскому научному фонду.

В составе создаваемых в рамках Совета структур – комиссия по кадровым вопросам, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах, а также рабочие группы по иным направлениям работы Совета. В новом положении отсутствует Координационный совет советов по приоритетам. Это связано с тем, что координация этих коллегиальных органов теперь возложена на правительственную Комиссию по научно-технологическому развитию.

Совет вправе создавать и иные структуры – в том числе, советы – по направлениям работы.

Состав Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию

Путин В.В. – Президент РФ (председатель Совета)

Медведев Д.А. – Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации (заместитель председателя Совета)

Фурсенко А.А. – помощник Президента Российской Федерации (секретарь Совета)

Аверьянов Ю.Т. – первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации

Асатурова А.М. – директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр биологической защиты растений»

Беспалов В.А. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

Биленкина И.П. – начальник Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике

Бунина Е.И. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС»

Войтоловский Ф.Г. – директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук», член-корреспондент Российской академии наук

Дворкович А.В. – председатель некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Дорофеев В.Ю. – генеральный директор акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

Загайнова Е.В. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского», член-корреспондент Российской академии наук

Зинченко Ю.П. – директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт Российской академии образования», академик Российской академии образования

Каляев И.А. – научный руководитель направления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет», академик Российской академии наук

Катцов В.М. – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова»

Ковальчук М.В. – президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», член-корреспондент Российской академии наук

Козлов В.В. – председатель комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, вице-президент Российской академии наук, академик Российской академии наук

Кропачев Н.М. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», член-корреспондент Российской академии наук

Лихачев А.Е. – генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

Максютов Р.А. – генеральный директор федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора

Мантуров Д.В. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации

Марченков Н.В. – председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию

Мурашко М.А. – Министр здравоохранения Российской Федерации

Никитин М.П. – старший научный сотрудник – заведующий лабораторией нанобиотехнологий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

Онищенко Г.Г. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, академик Российской академии наук

Орешкин М.С. – помощник Президента Российской Федерации

Оселедец И.В. – профессор автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий»

Осипов Ю.С. – академик Российской академии наук

Патрушев Д.Н. – Министр сельского хозяйства Российской Федерации

Попова И.Ф. – директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт восточных рукописей Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук

Пратусевич М.Я. директор государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Президентский физико-математический лицей № 239»

Пушкарь Д.Ю. – заведующий кафедрой урологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова» Минздрава России, академик Российской академии наук

Садовничий В.А. – президент Общероссийской общественной организации «Российский союз ректоров», академик Российской академии наук

Сергеев А.М. – президент Российской академии наук, академик Российской академии наук

Торкунов А.В. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», академик Российской академии наук

Травников А.А. – Губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука»

Третьяк Н.В. – первый вице-президент «Газпромбанка» (Акционерное общество)

Умаханов И.М.-С. – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Уразов Р.Н – генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

Фальков В.Н. – Министр науки и высшего образования Российской Федерации

Федоров А.А. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

Хатьков И.Е. – директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Московский клинический научно- практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы», член-корреспондент Российской академии наук

Хлесткина Е.К. директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный Всероссийский исследовательский центр институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова»

Хлунов А.В. – генеральный директор Российского научного фонда

Цаликов Р.Х. – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации

Чернышенко Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Шадаев М.И. – – Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Шмелева Е.В. – руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех»

Состав президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию