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РИА Новости

В МИД заявили о полном разрыве контактов по военной линии Россия — НАТО

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Здание МИДа в Москве
Здание МИДа в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Договоренностей о проведении заседаний Совета Россия-НАТО не было, главная проблема в том, что полностью оборваны контакты по военной линии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее в обнародованном во вторник докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года сообщалось, что заседание Совета Россия-НАТО в 2020 году не состоялось по вине российской стороны.

"Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких Советов. Любой совет должен быть подготовлен, НАТО отказалось от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет – рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы кроме встречи послов были ими разрушены, они больше не функционируют", - сказал он.

"Главная проблема на сегодняшний день заключается в том, что полностью оборваны контакты по военной линии. Во многом это главное препятствие для политического диалога в Совете", - подчеркнул он.
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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
NATO
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