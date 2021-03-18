КНДР может готовить испытание ракетного оружия - оценка американской разведки

Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - По оценкам разведслужб США, Северная Корея, вероятно, готовит испытания оружейных систем или их компонентов, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на нескольких американских чиновников.

Представитель Пентагона генерал-лейтенант Мартин Майнерс заявил, что Минобороны США "не комментирует вопросы разведки".

Тем не менее, отметил: "Продолжающаяся разработка Северной Кореей баллистических ракет и оружия массового уничтожения представляет угрозу интересам США и безопасности наших союзников и партнеров. В ближайшей перспективе министерство обороны в тесной координации с союзниками и партнерами будет стремиться сдерживать негативное поведение Северной Кореи".

По мнению экспертов, проведение КНДР испытания новой баллистической ракеты, представленной на недавнем военном параде в Пхеньяне, вполне возможно, это часто происходит с приходом к власти в США или Южной Корее нового руководства. В данном случае это отношение к президенту США Джо Байдену.

Накануне сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон предостерегла администрацию Байдена, заявив, что ей лучше не делать того, что помешает ей "спать комфортно" в течение следующих четырех лет.

Это стало первым обращением Северной Кореи к правительству Байдена с момента инаугурации президента. Заявление было сделано в преддверии визитов в Японию и Южную Корею госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

Ранее Белый дом заявил, что Северная Корея до сих не отреагировала на несколько попыток по различным каналам связаться с Пхеньяном, чтобы начать диалог.