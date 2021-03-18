Японский колесный танк "Тип 16" – оценки китайских специалистов.

Как сообщают корреспонденты китайских специализированных военно-технических изданий, командование Сил самообороны Японии (ССЯ) в конце 2016 г. приняло на вооружение новейший колесный танк под обозначением "Тип-16". Модель предназначена для укомплектования в период с 2016 по 2025 гг. шести дивизий и четырех бригад сухопутных войск, которые планируется реформировать по образцу бригадно-тактических групп «Страйкер» (Brigade combat team Stryker) СВ армии США.

Колесный танк "Тип 16"

О терминах Понятие "колесный танк" наиболее часто встречается в СМИ для обозначения данного типа японской военной техники. Фактически он эквивалентен англоязычному термину "мобильное боевое транспортное средство" (Mobile Combat Vehicles, MVC). Кроме того, используются понятия "огневая машина поддержки пехот", или "колесное штурмовое орудие" (КШО). Последнее обозначение приводится в китайском специализированном журнале "Танки и бронемашины".

В данной статье из соображений поисковой оптимизации преобладает термин "колесный танк".

В разработке модели «Тип 16» принимали участие конструкторы и инженеры таких японских компаний национального оборонно-промышленного комплекса как «Mitsubishi Heavy Industries», «Mitsubishi Electric», «Yokokawa», «Fujitsu Limited» и » Nippon Electric Corporation» (NEC). У «NEC» сектор, ответственный за проектирование и производство жестких дисков, полностью выкуплен китайской компанией.

Колесный танк «Тип 16» – ТТХ и бронезащита

По данным китайских источников, колесное штурмовое орудие «Тип 16» имеет следующие размерные и весовые характеристики:

длина – 8,45м; ширина – 2,98 м; высота – 2,87 м; снаряженная масса – 26 т.

Представляется возможным согласится с оценками китайских специалистов, что японские оружейники не смогли создать машину легче, чем американский М1128 «Страйкер» (снаряженная масса 18,7 т; с автоматическим орудием калибра 105 мм).

М1128 «Страйкер». Источник: invoen.ru

Огневая мощь КШО

В качестве основного средства огневого поражения колесный танк «Тип 16» оснащен 105 мм орудием с длиной ствола 52 калибра. Орудие разработано японскими специалистами на базе английской танковой пушки L7A1. Ранее такую пушку устанавливали на средние танки «Тип 74», составлявшие основу бронетанковых подразделений вооруженных сил Японии.

Японский средний танк «Тип 74». Источник: invoen.ru

Необходимо отметить, что в отличие от оригинальной версии орудия японские специалисты переместили устройство по отводу пороховых газов из ствола ближе к башне. Провели модернизацию теплозащитного кожуха орудия и разработали новый дульный тормоз-компенсатор.

В отличие от основных боевых танков «Тип 90» и «Тип 10» (по состоянию на четвертый квартал 2016 г. всего 600 танков) на рассматриваемый колесный танк не установлен автомат заряжания, хотя японские конструкторы освоили данный механизм. В результате такого решения в одной обитаемой башне пришлось выделить три места – для командира (у левого борта башни), наводчика (у правого борта башни) и заряжающего (в центре).

Японский ОБТ танк «Тип 90». Источник: invoen.ru

Известно, что для данного орудия в Японии выпускают две модели боеприпасов: многофункциональный осколочно-фугасный снаряд «тип 91» и подкалиберный бронебойный оперенный снаряд «тип 93». Последний на дальности 2000 м позволяет пробивать лист гомогенной брони толщиной 414 мм.

Для применения рассмотренного орудия в башне бронемашины установлена система управления огнем, которая позаимствована у основного боевого танка «Тип 10». Система включает: баллистический вычислитель (компьютер), оптический прицел наводчика, прицел кругового обзора для командира, два лазерных дальномера, датчик лазерного облучения и датчик ветра.

Японский ОБТ «Тип 10». Источник: invoen.ru

Для борьбы с легкой техникой, вертолетами или пехотой противника колесный танк «Тип 16» дополнительно оснащен тяжелым 12,7 мм пулеметом М2НВ и спаренным 7,62 мм пулеметом «Типа 74». Огонь из этих средств поражения ведут соответственно командир и наводчик. Следует отметить, что японские конструкторы не предложили для тяжелого пулемета дистанционный модуль управления огнем.

Колесный танк «Тип 16» – маневренность

Для приведения данной бронемашины в движение в передней части корпуса установлен четырехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с турбиной. Максимальная мощность достигает 570 л.с. (419 кВт), т.е. соотношение мощность/масса составляет 21,9 л.с./тонну. Хотя удельная мощность соответствует средним мировым показателям для колесной бронетехники, однако для гусеничной боевой машины такой мощности будет явно недостаточно.

Колесный танк «Тип 16». Источник: invoen.ru

Крутящий момент от двигателя на колеса передает гидравлическая автоматическая трансмиссия. Она позволяет развивать максимальную скорость 100 км/ч при движении по шоссе. Очевидно, что японские стратеги делают особую ставку на скорость передвижения бронемашин в современном бою. Известно, что каждое колесо имеет независимую «V»-образную подвеску, а передние четыре колеса являются поворотными. Следует отметить, что японские конструкторы установили центральную систему подкачки колес, что помогает при преодолении мягких грунтов

Минусы боевого применения

Китайские военные аналитики обращают внимание на следующие моменты.

Во-первых, как и большинство тяжелых бронемашин японского производства, колесный танк «Тип 16» не обладает положительной плавучестью и не оснащается соответствующими движителями. Следовательно, его невозможно применять в ходе морских десантных операций. Кроме того, в условиях каменистой (острые камни большого размера) прибрежной линии большинства южных островов японского архипелага применение такой колесной бронетехники сопряжено с массовыми отказами трансмиссии, подвески и других узлов и агрегатов.

Во-вторых, оперативная переброска указанных КШО возможна только военно-транспортными самолетами С-2 (ХС-2) японского производства, которые могут поднять только один колесный танк «Тип 16» без какого-либо дополнительного груза. По данным китайского специализированного военно-технического издания «Авиационное знание» ССЯ инвестировали в разработку данной модели самолета около 2,3 млрд. долл. США. Однако, сейчас подписан контракт только на 11 таких воздушных судов, что не позволит перебросить даже одну бронемашин «Тип 16».

Транспортный самолет С-2 ВВС Японии. Источник: invoen.ru

В-третьих, боеприпасы японского производства обладают слабой пробивной способностью. Колесный танк «Тип 16» не имеет в своем боекомплекте управляемых противотанковых реактивных снарядов калибра 105 мм. В результате его экипаж сможет бороться только со средними или легкими танками или плавающими БТР (БМП). Такая техника составляет большую часть парка бронемашин подразделений морской пехоты ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Оперативная оценка

Согласно «Наставлению по тактике бронетанковых подразделений» Сил самообороны Японии, командиры подразделений, занимающих оборонительные позиции на прибережной линии должны быть готовы к тому, что вероятный противник – НОАК будет создавать трехкратное превосходство в технике на главных направлениях удара.

По расчетам генерального штаба ССЯ, китайские десантные силы смогут максимум высадить до 50 легких плавающих танков на одном направлении. При такой оценке десантных сил противника, японские стратеги и тактики полагают, что будет вполне достаточно от 200 до 300 КШО «Тип 16», 1200 основных боевых танков «Тип 90» и «Тип 10» для полноценной обороны всех десантноопасных направлений Японии.

По материалам журнала: «Танки и бронемашины». Пекин. Изд-во Китайской оружейной промышленной корпорации.