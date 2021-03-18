Финансирование исследований космоса в РФ за пять лет сократилось на 12% - Счетная палата

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Финансирование научных исследований в космосе характеризуется регулярным сокращением объема бюджетных средств, следует из годового отчета Счетной палаты (СП).

"Финансирование проведения фундаментальных космических исследований осуществляется в рамках Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы и характеризуется регулярным сокращением объема бюджетных средств", - говорится в отчете СП.

Согласно документу, по состоянию на июль 2020 года общее сокращение финансирования раздела III "Космические средства для фундаментальных космических исследований и технологических исследований" ФКП по сравнению с первоначальной редакцией составило 12,8%.

В своем отчете Счетная палата указывает на отсутствие единой информационной системы для обеспечения информатизации процесса проведения фундаментальных космических исследований (ФКИ).

"По состоянию на 31 июля 2020 года не создана Единая информационная система фундаментальных космических исследований, которая должна была учитывать все проведенные ФКИ и содержать сведения о результатах ФКИ и полученных данных", - говорится в документе.

При этом, как отмечается в отчете, создание данной системы предусмотрено решениями Совета безопасности РФ, поручениями правительства РФ, а также решениями Совета РАН по космосу.

Отчет направлен в соответствующие органы, а также в госкорпорацию "Роскосмос".

Счетная палата предлагает правительству рассмотреть вопрос об увеличении доли внутренних затрат на фундаментальные научные исследования по отношению к ВВП, а также об увеличении финансирования исследовательской инфраструктуры для проведения ФКИ. Российской академии наук и "Роскосмосу" предложено рассмотреть вопрос об ускорении работы по созданию единой информационной системы ФКИ и обеспечению ее функционирования.

В ноябре прошлого года президент РАН Александр Сергеев на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науке заявил, что к 2022 году финансирование работ под задачи научного космоса должно упасть до 2,9 млрд рублей в год вместо 15 млрд.