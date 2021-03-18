Оборону Крыма могут усилить системами ПВО нового поколения С-500 - военные

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - В Крыму и других регионах юга России могут развернуть дальнобойные зенитные ракетные системы (ЗРС) нового поколения С-500, а также новые системы ПВО средней дальности С-350, заявил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников.

"Поступление на вооружение нашей армии ВВС и ПВО новейших комплексов ПВО С-500 и С-350 также может произойти в любой момент в рамках её дооснащения", - сказал Дворников в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда", отвечая на вопрос, является ли Крым и другие южные регионы РФ приоритетными для поступления систем С-500.

"На сегодняшний день подразделения ПВО на территории Крыма вооружены современными ЗРС С-400 2016 и 2017 годов выпуска. Модернизации столь новых комплексов, конечно же, не требуется", - сообщил Дворников.

Как сообщал "Интерфакс", российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму. Военные заявляли, что в 2024 году под Севастополем завершится создание новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

Командующий сказал, что ЮВО является приоритетным в плане оснащения современными образцами вооружения.

"На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развёрнута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всём диапазоне высот и скоростей", - сказал он.

С-500 "Прометей" - система ПВО большой дальности. Начало поставок С-500 в Вооруженные силы РФ в 2021 году ранее анонсировали заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Ранее главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

Сообщалось, что С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

С-350 "Витязь" - мобильная многоканальная ЗРС средней дальности. Предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах - более 30 км. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает 5 минут.