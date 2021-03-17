Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй

Сторожевой ветеран «Ладный» выйдет после ремонта на ходовые испытания этой весной

Сторожевой корабль (СКР) «Ладный» проекта 1135 по окончании пятилетнего ремонта готовится выйти на ходовые испытания. После выполнения всех нормативов он войдет в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота и будет нести службу у берегов Крыма. Такой корабль критически необходим ЧФ, поскольку за счет своих ходовых возможностей способен совершать длительные походы. На флоте «Ладный» считается самым старым и в то же время самым красивым. По словам экспертов, несмотря на почти сорокалетний возраст, его боевого потенциала еще хватит на годы.

Ветеран Черноморского флота

По графику «Ладный» должен был вернуться в строй в прошлом году, но сроки несколько раз корректировались. Передача флоту сначала была перенесена на лето прошлого года, затем на осень, а после этого — на 2021 год. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, на данный момент корабль готов к ходовым испытаниям, которые пройдут этой весной. После них приступят к выполнению курсовых задач. Это упражнения боевой подготовки, в ходе которых экипаж осваивает и восстанавливает навыки управления своим кораблем.

После прохождения всех испытаний «Ладный» войдет в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Это соединение базируется в Севастополе и включает в себя самые крупные корабли, в том числе гвардейский ракетный крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе. Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На плановый ремонт «Ладный» встал в конце 2016 года. За прошедшее время на нем поменяли выработавшие ресурс маршевые двигатели, а также внесли некоторые изменения в конструкцию корпуса.

Несмотря на солидный возраст, сторожевой корабль еще имеет немалый боевой потенциал и может прослужить несколько лет, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— «Ладный» послужил еще в ВМФ Советского Союза и уже тогда хорошо себя зарекомендовал, — отметил эксперт. — Он может эффективно выполнять задачи и в Черном, и в Средиземном морях. Еще на стадии проектирования в корабль был заложен большой потенциал, что позволяет ему нести службу и в 2020-е годы. Это важно, потому что сейчас на флоте у нас не так много крупных надводных кораблей, а новые строятся не так быстро, как хотелось бы.

Годы дальних походов

«Ладный» был построен на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в 1981 году. На сегодняшний день он считается одним из самых возрастных в составе российского ВМФ. Благодаря своей конструкции корабль обладает большим запасом хода и способен действовать в дальней морской зоне. На борту СКР несет внушительный арсенал. В частности, универсальный ракетный комплекс «Раструб-Б», способный поражать субмарины и надводные корабли, торпеды, противолодочные реактивные бомбометы. С воздуха корабль защищают два зенитно-ракетных комплекса ближнего действия «Оса-М». Артиллерия представлена двумя двухорудийными 76,2-мм установками с дальностью стрельбы до 15 км.

Сторожевой корабль «Ладный» во время генеральной репетиции военно-морского парада в Севастополе Источник изображения: Фото: РИА Новости/Василий Батанов

Ветеран Черноморского флота участвовал во многих дальних походах и даже боевых операциях. В 1987 году «Ладный» был задействован в международной операции по охране и организации конвоев гражданских судов в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. В тот период обострилась «танкерная война» между двумя государствами, что сказалось на безопасности грузовых перевозок. В частности, иранские катера обстреляли советский сухогруз «Иван Коротеев», а танкер «Маршал Чуйков» подорвался на мине. С появлением в регионе кораблей советского ВМФ гражданские суда смогли безопасно выполнять свою работу.

В августе 2009 года экипаж «Ладного» участвовал в операции по освобождению захваченного пиратами сухогруза Arctic Sea с российским экипажем. СКР направлялся в Балтийск для участия в учениях «Запад-2009», но внезапно получил приказ сменить курс и отправиться на поиски пропавшего судна. Через несколько дней «Ладный» обнаружил сухогруз в 300 милях от островов Зеленого мыса и высадил на него досмотровую группу. По данным следствия, Arctic Sea захватили восемь граждан Эстонии, Латвии и России — все они были арестованы.

В 2015 году «Ладный» отправился в Средиземное море, где вошел в состав постоянного соединения ВМФ России. В ходе этого похода он принимал участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие – 2015».

Матрос на сторожевом корабле «Ладный» на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе перед походом в Средиземное море. 2015 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Всего для ВМФ СССР начиная с 1968 года было построено более 30 кораблей проектов 1135 и 1135М. Два из них — «Ладный» и «Пытливый» — продолжают нести службу в ЧФ в одной дивизии с новейшими фрегатами проекта 11356 «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Их возраст уже подходит к 40-летнему рубежу, но они по-прежнему представляют собой серьезную военную силу.

Сторожевики проекта 1135 считаются одними из самых красивых кораблей ВМФ. При проведении военно-морских парадов им всегда отводили важную роль. «Ладный» несколько лет подряд завершал церемонию прохода кораблей в бухте Севастополя. Причем СКР предоставляли почетное право эффектно закончить торжественную церемонию — выстрелить по ее окончании ракетами. В мае 1995 года «Ладный» посещал Санкт-Петербург, где участвовал в международном военно-морском параде, посвященном 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Роман Крецул