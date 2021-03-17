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Интерфакс-АВН

Планы Британии увеличить число ядерных боеголовок не требуют ответных мер со стороны РФ - экс-глава ЦНИИ Минобороны

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Дворкин Владимир Зиновьевич. Научный руководитель, Центр проблем СЯС, Академия военных наук, генерал-майор (в зап.). Источник: svop.ru.

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Решение Великобритании нарастить количество ядерных боеголовок с 180 до 260 не несёт угрозы для России и не требует ответных военно-технических мер, заявил "Интерфаксу" во вторник бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

"Никаких новых угроз безопасности не появилось. Я не вижу ничего такого, что привело бы к необходимости каких-то ответных мер со стороны России", - сказал Дворкин.

В прошлом он возглавлял 4-й ЦНИИ, который занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны России.

"Великобритания входит в состав ядерных сил НАТО. Возможно, она решила увеличить там свой вес. Будет 180, 300 или больше боезарядов - всё это укладывается в традиционную схему сильного отставания Великобритании и Франции по этому показателю от США, а также от России", - сказал Дворкин.

"Я полагаю, что всё это связано с внутренними политическими проблемами Великобритании. Видимо, одна из задач - получить дополнительные ассигнования на ядерную программу. Это только внутренние заботы Великобритании", - отметил эксперт.

Так Дворкин прокомментировал планы Лондона увеличить свой ядерный потенциал на 40%.

В обзоре оборонной и внешней политики Великобритании говорится, что речь идет о планах увеличения количества ядерных боеголовок "Трайдент" со 180 до 260, что указывает на окончание постепенного разоружения, продолжавшегося на протяжении трех десятилетий.

Согласно доктрине, в составе ВМС Великобритании сохранятся четыре подводные лодки, одна из которых будет находиться на постоянном боевом дежурстве.

ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ И США

5 февраля 2018 года наступил контрольный срок выполнения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей. В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

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