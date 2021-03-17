Спущен на воду четвертый многоцелевой корабль "Дамен Стэн Ландер 5612" для ВМС Вьетнама

ЦАМТО, 16 марта. Согласно информации, опубликованной 13 марта на странице VietDefense в Facebook, на верфи Song Thu Corporation в Дананге (Вьетнам) 12 марта состоялся спуск на воду нового многоцелевого корабля "Дамен Стэн Ландер 5612" типа RoRo.

По данным VietDefense, это 4-й корабль серии, который будет принят на вооружение ВМС Вьетнама, но единственный, который был фактически заказан Вьетнамом. Три корабля, которые ранее были построены Song Thu Corporation, были заказаны Венесуэлой, но так и не были оплачены из-за социально-экономического кризиса в латиноамериканском государстве. После того, как корабли в течение нескольких месяцев простояли на хранении, командование ВМС Вьетнама предложило компании выкупить их. Как ожидается, новые корабли расширят возможности вьетнамского флота по проведению десантных операций, транспортировке войск и грузов, а также снабжению гарнизонов на островах Спратли.

Как сообщал ЦАМТО, церемония подписания с компанией Song Thu Corporation контракта на поставку ВМС Вьетнама четвертого корабля класса "Дамен Стэн Ландер 5612" состоялась в декабре 2019 года. Закладка киля прошла в январе 2020 года. Судно №YN541056 станет четвертым кораблем класса "Дамен Стэн Ландер 5612" ВМС Вьетнама.

"Дамен Стэн Ландер 5612" представляет собой корабль длиной 57,27 м, шириной 12 м, осадкой 2,75 м и водоизмещением 1480 т. Он оснащен двумя двигателями MTU типа 12V2000M61/1A мощностью 1610 л.с. и может развивать максимальную скорость 12 узлов. Экипаж составляет до 16 человек, которые размещаются в каюте командира, двух офицерских каютах и общей каюте на семь коек.