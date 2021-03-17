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Вестник Мордовии

По каким целям будут бить самые страшные орудия ВСУ - 203-мм 2С7 "Пион"

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Источник изображения: Фото: lostarmour.info

В случае резкого обострения обстановки на Донбассе войска киевского режима обязательно начнут активно применять свои самые мощные артиллерийские орудия - 203-мм самоходные пушки 2С7 "Пион".

Эти САУ в количество 90 штук остались на территории Незалежной в качестве наследства Советской армии, в которой они рассматривались, прежде всего, как средства, способные применять снаряды с тактическими ядерными зарядами.

Долгое время самоходки находились на базах хранения, однако в конце 2014 года их начали возвращать в строй после восстановительного ремонта.

Источник изображения: Фото: lostarmour.info

В результате на вооружении двух дивизионов 43-й бригады в настоящее время имеется 36 таких боевых машин. Их опасность состоит в способности поражать снарядами весом до 110 кг различные цели на расстоянии около 47 км.

Поэтому, не исключено, что вместе с ракетными комплексами, реактивными системами залпового огня они будут атаковать не только места сосредоточения личного состава и техники, склады боеприпасов корпусов народной милиции, но и объекты, обеспечивающие жизнедеятельность республик Донбасса. Печальный опыт прошлых лет говорит о том, что это вполне реально. Тем более, сейчас благодаря поставкам беспилотников "Байрактар" ТБ 2 резко улучшились возможности по разведке потенциальных целей.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2С7 Пион
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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