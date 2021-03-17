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Naked Science

Представлены изображения самой длинной субмарины в мире — носителя аппарата «Посейдон»

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К-329 «Белгород»
К-329 «Белгород».
Источник изображения: Bill Wright

Специалисты из Великобритании представили рендеры новейшей российской субмарины К-329 «Белгород». Она станет первым носителем беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Новая российская субмарина «Белгород» может по праву считаться самой «загадочной» атомной подводной лодкой наших дней. Пролить свет на ее облик постарались британские обозреватели. На изображении лодка представлена вместе с субмариной «Лошарик».

Подводную лодку проекта 09852 «Белгород» построили на базе субмарины проекта 949А «Антей». Спуск на воду состоялся в 2019-м. Во время переделки субмарины ее длина возросла до 184 метров, что делает «Белгород» самой длинной подлодкой в мире.

К-329 «Белгород»

Источник изображения: Bill Wright

Основное вооружение К-329 — новая ядерная торпеда «Посейдон». По данным из открытых источников, ее масса может достигать 100 тонн. Она призвана доставлять чрезвычайно мощный ядерный боеприпас к берегам вероятного противника с целью поражения его стратегически важных объектов.

К-329 «Белгород»

Источник изображения: Bill Wright

Субмарина будет не единственным носителем торпеды «Белгород». В обозримом будущем Россия хочет спустить на воду вторую субмарину — носителя перспективной торпеды. Она относится к проекту 09853 и имеет существенные отличия от «Белгорода».

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
949А Антей
Ядерный щит
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