Российский боевой корабль после заправки в Омане возобновил антипиратскую вахту в Аденском заливе

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Корвет "Стойкий" и танкер "Кола" пополнили запасы в порту Салала (Оман) и возобновили антипиратскую миссию в Аденском заливе, сообщил Балтийский флот РФ в понедельник.

"В настоящее время российский боевой корабль и танкер покинули порт и продолжили выполнять задачи в рамках регулярного присутствия сил ВМФ России в потенциально опасных от пиратских нападений районах Аденского залива и Африканского рога", - говорится в сообщении флота.

"Стойкий" и "Кола" в этом году дважды заходили пополнять запасы в Оман - в марте и феврале.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" отправились из Балтийска в дальний поход 16 декабря 2020 года.

15 и 16 февраля корвет "Стойкий" и танкер "Кола" приняли участие в совместном российско-иранском военно-морском учении в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

Корвет "Стойкий" - третий серийный корабль проекта 20380. Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль.