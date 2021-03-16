Войти
Интерфакс-АВН

Столтенберг связывает отсутствие угроз Европе со стороны РФ и Китая с деятельностью НАТО

125
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © REUTERS, Francois Lenoir

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время не видит неминуемой военной угрозы для стран альянса ни со стороны Китая, ни России.

"Я не вижу никаких неминуемых угроз военной атаки против какого-либо государства-члена НАТО", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос членов Европарламента о том, видит ли он угрозы со стороны России или Китая.

"И одна из причин этому - то, что у нас есть НАТО, которая основана на принципе того, что если один из членов подвергается атаке, то последует ответ со стороны всего альянса. И это одна из главных причин, почему нам удалось сохранить мир в Европе на протяжении более чем 70 лет", - отметил генсек альянса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
23.04.2020
Марионетки во власти РФ
17.04.2020
COVID против НАТО: почему альянс опасается России
25.06.2019
The American Interest (США): когда твой сосед Россия — личное отношение с близкого расстояния
17.06.2019
Ее больше нет: почему вступление Украины в НАТО больше не актуально (Главред, Украина)
10.08.2016
Больше военных расходов
26.08.2014
Вопрос на 20 триллионов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 03:04
  • 1
Названа первая красавица армии России
  • 16.03 02:40
  • 3
Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией
  • 16.03 02:33
  • 3
Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест
  • 16.03 01:04
  • 6
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 16.03 00:46
  • 16
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 15.03 23:31
  • 38
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 22:15
  • 77
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 21:41
  • 27
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 20:58
  • 1
«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
  • 15.03 20:38
  • 1
Что делать, если танк боится грязи?
  • 15.03 19:42
  • 2
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 15.03 18:29
  • 2
Войсковая ПВО в XXI веке
  • 15.03 18:00
  • 15
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 14:08
  • 2
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 14:06
  • 3
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе