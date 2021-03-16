Сиквел по-английски: Россия - угроза номер 1

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародует комплексный обзор приоритетов в области внешней политики, обороны и безопасности страны, согласно которому Россия будет названа «самой большой угрозой» по причине «неоднократных нарушений водных и воздушных границ Соединенного Королевства».

Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Согласно новой внешней политики Британии, которая с точки зрения России является продолжением старой и совпадает с позицией администрации президента США Джо Байдена, Лондон будет относиться к РФ как к «враждебному государству», а к Китаю — как к «коммерческому «конкуренту».

Как указывает The Sunday Times, комплексный обзор приоритетов в области внешней политики, обороны и безопасности будет включать в себя планы по увеличению расходов на развитие наступательного потенциала Великобритании в киберпространстве, чтобы противостоять Москве и Пекину.