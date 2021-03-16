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Военно-промышленный курьер

Началась подготовка конгресса «Диверсификация ОПК.Трансформация производственной базы», который пройдет в рамках форума «Армия-2021»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 2021 году Конгресс состоится с 23 по 27 августа - об этом сообщили представители коллегии ВПК в ходе первого организационного совещания, прошедшего в Доме Правительства Российской Федерации.

Член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко рассказал об особенностях Конгресса в 2021 году. По его словам, лейтмотивом мероприятия станет привлечение субъектов естественных монополий, государственных корпораций и компаний к закупкам высокотехнологичной продукции у предприятий ОПК.

М. Осыко уточнил, что обсуждение этой темы начнется в ходе пленарного заседания форума «Госзаказ», который пройдет в 24-26 марта и станет своего рода стартовой площадкой для Конгресса. Практические действия – подписание соглашений между предприятиями ОПК, руководителями субъектов РФ и естественных монополий – будут реализованы в ходе Конгресса, который пройдет в августе на территории КВЦ «Патриот».

Работу Конгресса «Диверсификация ОПК» в 2021 году откроет пленарное заседание под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова. Участники обсудят стратегические приоритеты и главные задачи диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

Основными темами, которые будут раскрыты в рамках конференций и круглых столов Конгресса, станут:

• меры поддержки предприятий ОПК при переходе на выпуск гражданской продукции (23 августа);

• кадровая трансформация ОПК (24 августа);

• цифровизация и роботизация ОПК (25 августа);

• трансформация производственной базы (26 августа).

Каждому вопросу посвятят отдельный день деловой программы, который будет открываться пленарным заседанием. На итоговом пленарном заседании будут подведены результаты пятидневной работы.

Одна из задач конгресса – это стимулирование спроса на гражданскую продукцию предприятий ОПК, как за счет привлечения потребителей гражданской продукции, так и потенциальных заказчиков, которые, в первую очередь, должны обозначить свои потребности. Выпуск высокотехнологичной продукции предприятиями ОПК невозможен без трансформации производственной базы: предприятиям нужны новые станки, аддитивные технологии, IT-решения, материалы и всё, что способствует усовершенствованию производственного процесса. Для этого будет построен отдельный премиум-павильон, расположенный возле главного конгресс-центра, в котором пройдут ключевые мероприятия Конгресса. Общая площадь павильона 1200 кв.м., площадь стендов - 600 кв.м. Для демонстрации крупногабаритных образцов предприятий ОПК предусмотрена уличная экспозиция площадью 1500 кв.м.

К участию в конгрессе «Диверсификация ОПК» приглашаются руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов РФ, руководители профильных региональных ведомств, сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, менеджмент ведущих компаний ОПК, руководители бизнес-структур, отраслевых объединений и некоммерческих организаций, представители деловых союзов, ассоциаций и объединений, фондов и институтов развития, НИО, вузов, а также представители российских и зарубежных СМИ. Подробнее на сайте: диверсификация-опк.рф

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