Генерал Назаров: ВСУ могли в 2014 году взять под контроль стратегические объекты в Крыму и планировали силовое вмешательство (NV.ua, Украина)

Представитель генштаба ВСУ раскрыл планы военного вторжения украинской армии в Крым в 2014 году. По словам генерала Виктора Назарова, войскам были поставлены задачи захвата аэродромов и критически важных объектов на полуострове. Но затем операция была отменена.

Во время оккупации Россией Крыма в 2014 году украинская армия планировала взять под контроль и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты, но план был отменен. Об этом рассказал первый заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Виктор Назаров, который входил в состав военной делегации, планировавшей отправиться в Крым.

По его словам, украинская армия планировала силовое вмешательство в Крыму. В частности, хотели взять под контроль важные критические объекты военной инфраструктуры на территории полуострова, важные аэродромы и места дислокации наших войск. Назаров заявил, что боеготовых частей было более чем достаточно для того, чтобы не только оказывать сопротивление, но и применять его.

"Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100 процентов. Но тем не менее, взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было в Донбассе, было реально. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальной", - добавил он.

Назаров рассказал, что тогда утвердили подготовку сил и средств. По его словам, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал генштаб ВСУ, однако позже его отменил начальник генштаба Михаил Куцин. Он аргументировал это "напряженной ситуацией", которую "не надо напрягать еще больше".

"Первый эшелон - это были высокомобильные десантные войска. Они должны были с нескольких аэродромов - Днепр, Львов, Озерное, загрузиться на Ил-76 и АН-26. Самолетам была поставлена задача "взлететь", и они начали двигаться по указанному маршруту на аэродромы. Вертолетам была поставлена задача доставить командование сухопутных войск", - сказал он.

Назаров рассказал, что подразделения должны были прибыть на аэродромы, близкие к Крыму: Кульбакино Николаевской области, Мелитополь, Херсон - а оттуда уже перебрасываться на территорию Крыма. В частности, на аэродромы Саки, Бельбек, Кировск, Джанкой. Второй сухопутный эшелон, по его словам, должен был двигаться по перешейку, и брать их под контроль.

Россия оккупировала Крым в марте 2014 года. Верховная рада Украины объявила 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию "присоединением Крыма" и апеллирует к "восстановлению исторической справедливости".

Катерина Денисова