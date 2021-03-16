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Интерфакс-АВН

Шаманов сообщил о проведении организационных мероприятий по созданию базы ВМФ РФ в Судане

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Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Проводятся организационные мероприятия по созданию в Судане пункта базирования ВМФ России, сообщил "Интерфаксу" глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

"Я знаю, что проводятся организационные мероприятия", - сказал парламентарий агентству в понедельник, отвечая на вопрос о сроках начала функционирования базы в Судане.

Шаманов отметил, что пакет документов, касающийся пункта ВМФ РФ в Судане, может быть рассмотрен Госдумой осенью - после парламентских выборов, которые, как ожидается, пройдут в сентябре.

"Все-таки это международное сотрудничество, там целый ряд подзаконных документов должен быть подготовлен, чтобы рассматривать все в пакете. Я думаю, что какое-то время займет. Но, скорее всего, это будет задача Государственной Думы следующего, восьмого созыва", - сказал собеседник агентства.

БАЗА ВМФ В СУДАНЕ

В Судане, как сообщалось, Минобороны РФ создает пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота на Красном море. В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соответствующее соглашение.

В Судане побывала комиссия Минобороны РФ в рамках двустороннего соглашения о создании ПМТО ВМФ РФ, сообщил "Интерфаксу" 9 февраля заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который курирует управление имуществом и расквартирование войск.

28 февраля пресс-служба Черноморского флота сообщила, что в порт Судана впервые в новейшей истории РФ зашел российский боевой корабль - оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович".

В соглашении, которое было опубликовано в декабре 2020г. на официальном интернет-портале правовой информации, отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Россия может использовать воздушное пространство Судана.

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