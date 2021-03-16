Xiaomi добилась в американском суде приостановки решения Пентагона о ее включении в "черный список"

Нью-Йорк. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi Corp. добился приостановки решения властей США о его включении в "черный список" компаний, связанных с оборонным сектором КНР и, соответственно, подпадающих под американские санкции.

Xiaomi подала иск в окружной суд Вашингтона, чтобы оспорить январское решение министерства обороны США, и суд встал на сторону компании.

Судья Рудольф Контрерас посчитал "глубоко ошибочным" решение о внесении Xiaomi в "черный список" и временно заблокировал его исполнение.

"Xiaomi является публичной компанией, которая выпускает коммерческую продукцию для гражданских целей, контролируется независимым советом директоров и акционерами и фактически не связана с чем-то, что контролируется Китаем или его спецслужбами", - отметил судья.

Такое решение суда является победой для Xiaomi, которая была включена Пентагоном в "черный список" незадолго до завершения президентского срока Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Трамп еще в ноябре прошлого года подписал указ, запрещающий американским компаниям и частным инвесторам владеть акциями более 30 китайских компаний, которые, по данным Белого дома, являются поставщиками оборонного сектора, а также спецслужб КНР. В дальнейшем этот список расширялся, в январе текущего года в него была включена Xiaomi наряду с еще 8 китайскими компаниями.

Пентагон обосновал свое решение в отношении Xiaomi тем, что основатель компании Лей Юн в 2019 году получил награду от министерства промышленности и информационных технологий КНР. Кроме того, ведомство выразило обеспокоенность крупными инвестициями компании в технологии 5G и искусственного интеллекта (AI).

Судья Контрерас посчитал эти причины недостаточными, отметив, что вместе с Лей Юном такую же награду получили более 500 бизнесменов, в то время как 5G и AI-технологии "быстро становятся отраслевым стандартом для потребительской электроники", и просто факт инвестиций в эти сферы не указывает на связи с оборонным сектором.

Xiaomi заявила, что довольна решением суда, и намерена добиваться отмены решения американских властей не на временной, а на постоянной основе.

Акции компании подскочили на 7,5% на торгах в Гонконге в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 140%.

Служба финансово-экономической информации

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