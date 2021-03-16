The Telegraph (Великобритания): британские танки не идут ни в какое сравнение с российскими, предупреждает комитет по вопросам обороны

Комитет британского парламента по обороне предупредил, что в случае вооруженного конфликта войска России могут получить значительное превосходство над вооруженными силами Великобритании в огневой мощи и современной бронетехнике.

Любая "артиллерийская дуэль" между танковыми подразделениями Великобритании и России, "скорее всего, закончится не в пользу британской армии".

Комитет Палаты общин по вопросам обороны предупредил, что Россия одержит верх над Великобританией в танковом бою из-за того, что "бюрократические проволочки" привели к "массовому устареванию" британского парка бронетехники.

Согласно безжалостному новому докладу комитета Палаты общин по вопросам обороны, любая "артиллерийская дуэль" между танковыми подразделениями Великобритании и России, "скорее всего, закончится не в пользу британской армии".

В комитете считают, что это объясняется многими годами "бюрократических проволочек, нерешительности военного командования, неэффективного распределения финансов и общей несостоятельности", которые были характерны для попыток модернизировать армию последние два десятилетия.

В докладе под названием "Устаревший и слабый" ("Obsolescent and outgunned") говорится, что целая серия плохо продуманных программ закупок привела к тому, что сейчас подавляющее большинство машин в британском парке бронетехники устарело.

Комитет отметил: "Вызывает тревогу то, что в течение как минимум нескольких следующих лет бронетанковые силы Соединенного Королевства могут потерпеть поражение в схватке с самым серьезным равным противником".

"Если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником - эвфемизм для России - в Восточной Европе, наши солдаты, безусловно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую или уже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и хронически не получают достаточной поддержки с воздуха".

Председатель комитета Тобиас Эллвуд (Tobias Ellwood) сказал, что Министерство обороны страны позволило бронетанковым войскам Великобритании "атрофироваться с поразительной и крайне тревожной скоростью".

Он добавил: "Смесь бюрократических проволочек, нерешительности военного командования, неэффективного распределения финансов и общей несостоятельности привела к глубокому и устойчивому разрушению нашего военного потенциала".

"Это окажет серьезное и потенциально разрушительное воздействие на нашу способность реагировать на угрозы, исходящие от противников".

"Хотя оборонный ландшафт, несомненно, меняется, традиционная война остается очень реальной и пугающей перспективой - такой перспективой, к которой мы должны быть полностью готовы".

Эта критика прозвучала в тот момент, когда премьер-министр Борис Джонсон готовится обнародовать во вторник, 16 марта, результаты комплексного обзора приоритетов внешней политики, обороны, безопасности и развития.

Ожидается, что это ознаменует собой переход от сил и средств "индустриальной эпохи" - таких как тяжелая бронетанковая техника, - к средствам ведения войны будущего, в частности средствам ведения войны в киберпространстве и космосе.

Тем не менее, комитет отметил, что независимо от выводов, представленных в этом обзоре, вооруженным силам Великобритании необходимо вернуть себе "авторитет", поскольку в настоящее время им не хватает бронетехники для того, чтобы сделать "эффективный вклад" в сдерживающий потенциал НАТО.

Комитет сообщил, что даже в соответствии с нынешними планами Министерства обороны Великобритании вооруженным силам потребуется минимум четыре года для того, чтобы у нее появилось хотя бы одно танковое подразделение, готовое к ведению боя, - и оно все равно может оказаться "безнадежно плохо оснащенным".

Некоторые машины, до сих пор состоящие на вооружении британской армии, были выпущены еще в начале 1960-х годов, когда Morris 1100 был самым популярным автомобилем в Великобритании, а Элвис Пресли возглавил рождественский хит-парад со своей песней "Return To Sender".

Составители доклада также раскритиковали Министерство обороны за реализацию целой серии "чрезмерно амбициозных" проектов, успех которых слишком сильно зависел от эффективности развивающихся технологий, что привело к отменам и отсрочкам.

Кроме того, авторы доклада сделали акцент на инвестициях российской армии в современные ракеты и артиллерийские системы, которые в 2014 году позволили уничтожить целое украинское соединение в течение всего нескольких минут.

В докладе говорится, что Министерству обороны необходимо срочно решить проблему нехватки артиллерийских средств, средств противовоздушной обороны и средств для уничтожения беспилотников.

Официальный представитель Министерства обороны Великобритании сказал: "Мы благодарим комитет по вопросам обороны за их доклад и принимаем к сведению его рекомендации, поскольку мы стремимся совершенствовать управление нашими сложными и масштабными программами по военному оборудованию".

"С учетом существенной суммы в 24 миллиарда фунтов стерлингов, выделенных на оборону, комплексный обзор обеспечит ресурсы для создания обновленных, цифровых и объединенных в сеть бронетанковых сил, способных ответить на будущие угрозы".

Фиби Саутворт (Phoebe Southworth)