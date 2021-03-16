Численность военных США в Афганистане на 1 тыс. больше официальных данных - СМИ

Военнослужащий сил специальных операций США во время операции "Решительная поддержка" в Афганистане, апрель 2019 года.

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Численность американских военных в Афганистане превышает официально признаваемые 2,5 тыс., сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным американских, европейских и афганских чиновников, США имеют в Афганистане примерно на 1 тыс. военнослужащих больше, чем они сообщили.

Отмечается, что это усложняет задачу новой администрации США относительно выполнения соглашения с талибами (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация), по которому американские силы должны покинуть Афганистан к 1 мая.

Как уточнили источники издания, разница в данных о численности войск связана с тем, что некоторые служащие сил спецназа и бойцы временных подразделений были "сняты с учета". По словам другого чиновника, эти войска включают объединенные подразделения командования специальных операций, некоторые из них являются элитными армейскими рейнджерами, которые работают в Афганистане как под руководством Пентагона, так и ЦРУ.

Издание подчеркивает, что присутствие в стране большего числа войск, чем официально признает Министерство обороны, - обычная практика.

США часто передают данные о войсках в ЦРУ, объявляют эту информацию "секретной" и отказываются публично признавать их присутствие.

"Численность военных США в Афганистане все еще 2500", - заявил представитель Пентагона The New York Times.

Издание также напоминает о появившемся в прессе письме госсекретаря Энтони Блинкена президенту Афганистана Ашрафу Гани, в котором тот предложил несколько шагов по оживлению зашедших в тупик мирных переговоров между афганским правительством и талибами.

По словам осведомленного афганского чиновника, данное письмо было воспринято Гани как личное оскорбление, так как из него можно было сделать вывод, что президент Афганистана является одним из главных препятствий на пути к урегулированию.

Помимо прочего, отметил собеседник газеты, письмо госсекретаря сигнализировало о продолжающейся поддержке на высоком уровне спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, который является вызывающей разногласия фигурой в Кабуле. Многие в окружении Гани возмущались давлением, которое Халилзад оказывал на правительство по спорным вопросам, включая освобождение примерно 5 тыс. заключенных талибов, в ходе подготовки к переговорам в Дохе (Катар).

Вашингтон заключил соглашение с талибами 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.

Однако мирный процесс осложняется насилием в Афганистане, затягивающимися переговорами между Кабулом и талибами и сомнениями в реализуемости графика вывода войск США из страны.

На этой неделе стало известно, что Россия намерена 18 марта провести встречу по Афганистану в Москве, в которой предполагается участие так называемой "расширенной тройки" - РФ, США, Китай и Пакистан, а также Катара в качестве почетного гостя. Кроме того, во встрече планируется участие смешанной делегации Кабула, в которую войдут представители правительства Афганистана, Высшего совета национального примирения, а также группа наиболее видных политических деятелей. По данным информированного источника "Интерфакса", правительственную делегацию возглавит глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. Во встрече также предполагается участие представителей талибов.

Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов ранее на этой неделе заявил "Интерфаксу", что московская встреча призвана дать импульс переговорам в Дохе, подтолкнуть афганские стороны к предметному разговору. "Эта встреча призвана дать импульс, толчок, чтобы в Дохе начались предметные разговоры, а не просто контакты", - подчеркивал Кабулов.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция в апреле планирует провести международную конференцию по афганскому урегулированию. О составе участников и о других деталях встречи пока не сообщалось.