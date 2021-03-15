Войти
Интерфакс-АВН

На съемку фильма на МКС не будут тратиться бюджетные деньги - "Главкосмос"

242
0
0
Дмитрий Лоскутов
Дмитрий Лоскутов.
Источник изображения: Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым Каналом" и "Главкосмосом", бюджетные деньги на них тратиться не будут, сообщили глава "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

"Съемку фильма финансирует Первый канал. Съемки фильма проходят в рамках существующей Федеральной космической программы, то есть не потребует никаких дополнительных средств федерального бюджета", - сказал Лоскутов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что для участия в съемках фильма под рабочим названием "Вызов" отобраны 20 финалисток. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", все материалы участниц кастинга будут переданы в госкорпорацию для дальнейшего отбора в отряд космонавтов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
02.07.2020
Российский сегмент МКС будет обеспечен независимой системой связи с Землей - Рогозин
20.04.2020
«Роскосмос» показал «Ракету Победы»
08.04.2019
Запустить проблему – это по-нашему
20.02.2019
Роскосмос запускает проект облета Земли туристами по "гагаринскому" маршруту
04.05.2018
Проблемы российского участия в программе создания окололунной орбитальной станции
11.04.2007
NASA заплатит России 719 млн. долл. за доставку астронавтов и грузов на МКС в 2009-2011 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире