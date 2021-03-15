На съемку фильма на МКС не будут тратиться бюджетные деньги - "Главкосмос"

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым Каналом" и "Главкосмосом", бюджетные деньги на них тратиться не будут, сообщили глава "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

"Съемку фильма финансирует Первый канал. Съемки фильма проходят в рамках существующей Федеральной космической программы, то есть не потребует никаких дополнительных средств федерального бюджета", - сказал Лоскутов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что для участия в съемках фильма под рабочим названием "Вызов" отобраны 20 финалисток. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", все материалы участниц кастинга будут переданы в госкорпорацию для дальнейшего отбора в отряд космонавтов.