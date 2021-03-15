NASA обратилось с предложением включить своего астронавта в экипаж "Союза МС-18" еще полгода назад

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Переговоры о включении американского астронавта в состав экипажа корабля "Союз МС-18", отправляющегося к МКС в апреле, начались еще полгода назад, сообщил глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

"О том, что американская сторона предпримет попытку включить своего астронавта в наш экипаж, было известно, как минимум за полгода до этого события", - сказал Власов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

На прошлой неделе в госкорпорации сообщили, что астронавт Марк Ванде Хай войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-18", отправляющегося к МКС 9 апреля. В NASA сообщили, что в обмен на это российский космонавт получит место в американском космическом корабле в 2023 году.

Ожидалось что экипаж корабля впервые за 20 лет будет полностью российским, однако в конце 2020 года, по данным "Роскосмоса", NASA обратилось с просьбой о предоставлении места для своего астронавта. Ванде Хай заменит в экипаже российского космонавта Сергея Корсакова.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил обращение NASA низкой надежностью американских кораблей. ""Батут" их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС не стабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра", - написал Рогозин в своем Facebook.