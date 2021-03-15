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ТАСС

Космонавт Корсаков может стать одним из первых российских участников полета на CrewDragon

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Сергей Корсаков, Николай Чуб, Дмитрий Петелин
Сергей Корсаков, Николай Чуб, Дмитрий Петелин.
Источник изображения: www.gctc.ru

Он уже прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Космонавт Сергей Корсаков, который изначально должен был полететь на "Союзе МС-18" в апреле, является одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов.

"Сергей - один из первых претендентов, кто полетит на Crew Dragon, он прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения", - сказал Власов в эфире радио "Комсомольская правда".

В среду Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн Макклейн. Запуск "Союза МС-18" запланирован на 9 апреля.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация пока не готова отправлять российских космонавтов в полет на корабле Crew Dragon, разработанном компанией SpaceX. По его словам, полеты возможны после прохождения американским кораблем сертификации. Пока речь идет о технических консультациях о перекрестных полетах.

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Россия
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NASA
SpaceX
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ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз ПКК
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