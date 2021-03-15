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Интерфакс-АВН

Стратегический бомбардировщик ВВС США впервые совершил посадку в Польше - командование

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B-1B
B-1B.
Источник изображения: U.S. Air Force

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer впервые осуществил посадку на авиабазе в Польше, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Бомбардировщик - один из четырех аналогичных самолетов, временно размещенных в Норвегии, - приземлился на 33-й польской авиабазе вблизи городка Повидз (расположенной примерно в 160 км от границ Калининградской области) для дозаправки в пятницу.

Дозаправка производилась при включенных двигателях и без выхода экипажа с тем, чтобы самолет как можно скорее вернулся в небо для выполнения нового задания.

В ходе полета над Центральной Европой B-1B взаимодействовал с шведскими истребителями JAS-39 Gripen, датскими и польскими F-16.

"Концепция быстрой дозаправки в Польше говорит сама за себя, - сказал генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе. - Наши бомбардировщики после выполнения миссии могут вылететь в любой момент, в любое место".

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, сразу четыре бомбардировщика из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) 22 февраля впервые на временной основе были размещены на авиабазе Эрланн в центральной части Норвегии (примерно в 1 тыс. км от границы РФ).

26 февраля переброшенные в Норвегию американские стратегические бомбардировщики B-1B совершили первые полеты на севере Норвежского моря.

3 марта пара B-1B, вылетев с авиабазы Эрланн, выполнила задание в регионе Балтийского моря вблизи границ России. Как сообщили тогда в Национальном центре управления Минобороны РФ, российский истребитель Су-27 был поднят на "перехват" двух стратегических бомбардировщиков B-1B над акваторией Балтийского моря.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над акваторией Балтийского моря", - говорилось в сообщении центра.

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Gripen NG
В-1В Lancer
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