Экипажи Су-24М Северного флота отработали на учениях бомбометание по наземным целям - пресс-служба флота

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи бомбардировщиков Су-24М отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота при выполнении учебно-боевых задач выполнили бомбометание по наземным целям, сообщила в субботу пресс-служба флота.

"В ходе выполнения летных заданий фронтовые бомбардировщики Су-24М, используя данные целеуказания, осуществили бомбовые удары по мишенному полю авиационного полигона Лумбовский на Кольском полуострове", - говорится в сообщении.

Все наземные цели были успешно поражены, что было зафиксировано средствами объективного контроля, отмечают в пресс-службе.