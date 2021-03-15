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Интерфакс-АВН

Экипажи Су-24М Северного флота отработали на учениях бомбометание по наземным целям - пресс-служба флота

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Фронтовой бомбардировщик Су-24М
Фронтовой бомбардировщик Су-24М.
Источник изображения: © РИА Новости

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи бомбардировщиков Су-24М отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота при выполнении учебно-боевых задач выполнили бомбометание по наземным целям, сообщила в субботу пресс-служба флота.

"В ходе выполнения летных заданий фронтовые бомбардировщики Су-24М, используя данные целеуказания, осуществили бомбовые удары по мишенному полю авиационного полигона Лумбовский на Кольском полуострове", - говорится в сообщении.

Все наземные цели были успешно поражены, что было зафиксировано средствами объективного контроля, отмечают в пресс-службе.

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Россия
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Су-24
Су-24М
Проекты
Военные учения
СФ
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