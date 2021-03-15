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Известия.ru

В Пентагоне назвали опасным вывод войск США из Афганистана к 1 мая

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Air Force

В Пентагоне полагают, что вывод американских войск из Афганистана к 1 мая может быть весьма опасным и проблематичным. Об этом в пятницу, 12 марта сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.

По информации издания, в министерстве обороны считают, что уход американских военных может привести к гражданской войне в Афганистане, возможным терактам против США и их союзников, а также ухудшению ситуации с соблюдением прав человека в стране. В ведомстве уточнили, что уже сейчас времени для того, чтобы покинуть исламскую республику к 1 мая без серьезных проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения, недостаточно.

По словам источника газеты, вывод войск потребует уничтожения секретного оборудования на миллионы долларов, а также приведет к сокращению персонала в посольстве США в Кабуле.

Кроме того, собеседник издания подчеркнул, что «Талибан» до сих пор не выполнил ряд договоренностей и всё еще контактирует с террористической сетью «Аль-Каида» (обе организации запрещены в РФ).

10 марта госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что новая американская администрация не приняла пока никаких решений насчет своей политики в отношении Афганистана, в том числе относительно уровней дальнейшего присутствия войск США в этой республике.

18 февраля стало известно, что министры обороны стран НАТО на видеоконференции не приняли решение о выводе войск альянса из Афганистана к 1 мая. В ноябре 2020 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не намерена полностью выводить войска из Афганистана, несмотря на решение США о сокращении там своего воинского контингента.

В январе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби допустил пересмотр решения о выводе американских войск из Афганистана в нарушение мирных договоренностей с талибами.


В прошлом году в Катаре США и представители запрещенного в России движения «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

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Страны
Афганистан
Катар
Россия
США
Проекты
2020-й год
NATO
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