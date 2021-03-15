Войти
Интерфакс-АВН

Глава генштаба Вооруженных сил Украины обсудил по телефону с председателем военного комитета НАТО ситуацию в Донбассе

328
0
0
Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

Киев. 13 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 12 марта главнокомандующий генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак провел телефонный разговор с председателем военного комитета НАТО, главным маршалом авиации Стюартом Пичем, во время которого обсуждались текущая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и дальнейшее развитие военного сотрудничества между Украиной и НАТО, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Главком ВСУ проинформировал главного маршала авиации Пича о текущей ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Особое внимание во время разговора стороны уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между Украиной и НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
ЮАР
Проекты
NATO
Похожие новости
07.05.2020
The American Interest (США): гамбит Кремля в условиях коронавируса
06.02.2020
Китай захватил Балканы, Россия нацелилась на СССР
24.05.2019
Готовят к войне: что НАТО даст Украине
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
26.12.2012
В Минобороны РФ подведены итоги в рамках международной деятельности в 2012 году и определены задачи на 2013 год
30.05.2012
HeliRussia-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире