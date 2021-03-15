Глава генштаба Вооруженных сил Украины обсудил по телефону с председателем военного комитета НАТО ситуацию в Донбассе

Киев. 13 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 12 марта главнокомандующий генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак провел телефонный разговор с председателем военного комитета НАТО, главным маршалом авиации Стюартом Пичем, во время которого обсуждались текущая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и дальнейшее развитие военного сотрудничества между Украиной и НАТО, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Главком ВСУ проинформировал главного маршала авиации Пича о текущей ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Особое внимание во время разговора стороны уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между Украиной и НАТО.