Армения из-за COVID-19 перенесла на 2022 год запланированную на конец марта оборонную выставку Armhitec

Ереван. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Третья международная выставка вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2021", проведение которой планировалось в Армении 25-27 марта, перенесена на 2022 год из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте мероприятия.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республике Армения и введением ограничений проведения массовых мероприятий, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 министерством высокотехнологической промышленности Армении принято решение о переносе сроков проведения Третьей международной выставки вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2021" на период с 31 марта по 2 апреля 2022 года", - отмечается в сообщении.