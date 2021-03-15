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Интерфакс-АВН

Армения из-за COVID-19 перенесла на 2022 год запланированную на конец марта оборонную выставку Armhitec

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ArmHiTec-2018
Международная выставка вооружений и оборонных технологий «ArmHiTec-2018».
Источник изображения: www.belvpo.com

Ереван. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Третья международная выставка вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2021", проведение которой планировалось в Армении 25-27 марта, перенесена на 2022 год из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте мероприятия.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республике Армения и введением ограничений проведения массовых мероприятий, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 министерством высокотехнологической промышленности Армении принято решение о переносе сроков проведения Третьей международной выставки вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2021" на период с 31 марта по 2 апреля 2022 года", - отмечается в сообщении.

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Страны
Армения
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