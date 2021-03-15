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ТАСС

В NASA рассказали о массе платформы со старыми аккумуляторами, "выброшенной" с МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © flickr.com, NASA Johnson

Она более чем в два раза превышает массу предыдущего самого тяжелого объекта космического мусора и составляет 2,9 тонны

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Масса платформы со старыми аккумуляторными батареями, "выброшенной" с Международной космической станции (МКС), более чем в два раза превышает массу предыдущего самого тяжелого объекта космического мусора и составляет 2,9 тонны. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Эта панель действительно была крупнейшим по весу объектом, выброшенным на орбиту. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, когда от МКС был отсоединен резервуар из-под аммиака", - рассказала специалист агентства по связям с общественностью Куртни Бисли.

В NASA уточнили, что платформа, несмотря на ее вес, не причинит какого-либо вреда. Она продолжит вращение по орбите еще два - четыре года, постепенно снижаясь, пока не достигнет атмосферы, где и сгорит.

Вес выброшенного в 2007 году резервуара из-под аммиака не превышал одной тонны. В 2018 году с МКС была выброшена научная аппаратура весом около половины тонны.

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