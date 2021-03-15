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Интерфакс-АВН

Россия готова обсудить с Турцией сотрудничество в создании истребителя пятого поколения - ФСВТС

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Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Россия предложила Турции обсудить возможность сотрудничества в области создания истребителя пятого поколения, Анкара пока с такой просьбой не обращалась, сообщили в ФСВТС России в пятницу.

"Турецкая сторона уже достаточно давно намеревается реализовать проект создания собственного истребителя 5-го поколения TF-X. Россия ранее указывала, что готова рассмотреть возможность сотрудничества в рамках этой программы. Однако мы пока не получили от Анкары соответствующее обращение", - сказала в пятницу официальный представитель ФСВТС России Валерия Решетникова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Анкара не исключает покупки российской боевой авиации, однако будет стремиться разработать свой истребитель пятого поколения.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства истребителя пятого поколения F-35A после того, как Турция приобрела у России системы ПВО С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря 2020 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, полагая, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

Контракт с Турцией на доппартию С-400, вероятно, будет подписан в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" Чемезов в августе прошлого года.

В феврале Чемезов заявил телеканалу RT, что покупка Турцией у России С-400 не угрожает НАТО. "И каким образом она (система С-400) может повлиять на безопасность других стран НАТО, я не представляю. Наоборот, турецкая сторона обеспечивает безопасность членов НАТО. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем", - сказал Чемезов.

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