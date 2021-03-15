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Малозаметен и очень опасен - дрон «Куб-БЛА»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как сообщает интернет-портал Yahoo News Japan эти беспилотные самовзрывающиеся летательные аппараты имеют ряд преимуществ. В частности, они способны долго находиться в воздухе, незаметно для противника двигаться на высокой скорости к цели и наносить удар сверху.

От оружия с такими возможностями сложно защищаться.

В публикации отмечается, что российский беспилотник вызвал большой интерес у специалистов и получил неформальное название «дрон-камикадзе».

БПЛА может нести трехкилограммовый заряд и разгоняться до 130 километров в час, что довольно много для подобных аппаратов. При этом время нахождения дрона в воздухе оценивается в 30 минут. Благодаря этому радиус его применения значительно расширяется. Кроме того, беспилотник не доставляет проблем в транспортировке и его довольно легко использовать. БПЛА управляется дистанционно и снабжен лазерной системой наведения, что повышает точность его применения.

В качестве ценных преимуществ называются малошумность и малозаметность дрона, а также возможность использовать его для атаки с большой высоты. Чтобы обнаружить малозаметный «Куб-БЛА», требуется специальная аппаратура, которой не всегда можно воспользоваться в полевых условиях, пишет РГ, ссылаясь на перевод «ИноСМИ».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ИТ
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