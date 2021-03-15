Экипажи БМПТ "Терминатор" и танков Т-72Б3М впервые отработали совместные действия под Челябинском

ЦАМТО, 12 марта. Экипажи БМПТ "Терминатор" и танков Т-72Б3М впервые отработали совместное применение на полигоне под Челябинском.

Розыгрыш практического эпизода состоялся в рамках эксперимента по освоению новейших машин в боевых порядках подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.

БМПТ поступили на опытную эксплуатацию в декабре 2020 года.

Экипажи впервые выполнили задачи по поддержке и прикрытию танковых экипажей в наступлении, действуя в едином боевом порядке. Стрельба выполнялась из всего комплекса вооружения БМПТ, включающего в себя две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет Калашникова, автоматические гранатометы АГ-17Д и пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет".

Ход розыгрыша практических действий проверил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Справочно:

"Терминатор" – многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. БМПТ способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой противовоздушной обороны вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.