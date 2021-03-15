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ЦАМТО

Экипаж новейшего тральщика для ТОФ "Петр Ильичев" проходит стажировку на однотипном корабле – "Яков Баляев"

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Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700 "Александрит"
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700 "Александрит".
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

ЦАМТО, 12 марта. Экипаж строящегося для ТОФ новейшего тральщика проекта 12700 "Петр Ильичев" завершил обучение в Объединенном центре ВМФ и прибыл во Владивосток для прохождения стажировки на однотипном корабле – морском тральщике "Яков Баляев", который три месяца назад вошел в состав ТОФ.

В Санкт-Петербурге тихоокеанцы изучили устройство корабля, особенности нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В ходе занятий на тренажерах отработаны действия моряков в составе боевых расчетов.

Непосредственно на "Якове Баляеве" для экипажа нового тральщика спланированы различные корабельные учения, которые способствуют скорейшему практическому освоению корабля. Будут отрабатываться вопросы повседневной организации службы, быта и отдыха экипажа, обслуживания вооружения, узлов и механизмов, подготовки корабля к выходу в море.

Планируется, что через месяц моряки будут готовы к приему "Петра Ильичева" от завода-изготовителя, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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  • В новости упоминаются
Проекты
Военные учения
пр. 12700
ТОФ
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