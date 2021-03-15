Войти
Интерфакс-АВН

Москва и Дамаск требуют от США не дестабилизировать ситуацию в Сирии - заявление

207
0
0
Пригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - США и их союзники препятствуют стабилизации обстановки в Сирии, говорится в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирийской Арабской Республики (САР).

"Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике, строго соблюдать международное право и принципы Организации Объединенных Наций. Только восстановление контроля властей Сирии над всеми незаконно оккупированными США и их союзниками территориями и снятие санкций позволит урегулировать кризис и восстановить прочный мир", - говорится в документе, распространённом в пятницу.

Москва и Дамаск призывают "всё международное сообщество оказать давление на США в интересах противодействия проводимой ими в отношении Сирии бесчеловечной санкционной политики". "Сирийскому народу необходимо предоставить реальную помощь для восстановления экономики и обеспечения достойных условий жизни", - говорится в заявлении.

По оценке РФ и САР, "американцы и их союзники, используя финансовые и политические рычаги, оказывают давление на международные организации, заставляя их "закрывать глаза" на тяжелые последствия введенных ими в отношении Сирии санкций и нарушения ее суверенитета".

"Такие шаги могут лишь привести к усугублению миграционного кризиса", - отмечается в документе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
ООН
Похожие новости
04.03.2019
Мадуро наносит удар по ЕС и США - офис PDVSA переезжает в Москву
28.02.2018
Конструктивная вражда
21.03.2016
Дорого и сердито. 5 самых дорогостоящих военных операций с 1950 года
31.07.2012
США и Россия защитили торговцев оружием
24.07.2012
Российское оружие недостаточно чисто для Америки
01.07.2010
Израиль не хочет передавать России современные беспилотные технологии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире