Пентагон отреагировал на насмешки над беременными в армии США

В Пентагоне возмущены комментарием ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона относительно введения в армии США специальной формы для беременных, сообщает в четверг, 11 марта, телеканал CNN.

«Беременные женщины будут воевать в наших войнах, это издевательство над вооруженными силами США», — заявил телеведущий в своей программе. По его словам, китайские военные становятся «более мужественными», а военные США — «более женственными».

В ответ представитель министерства обороны США Джон Кирби раздраженно отметил, что подобные комментарии Карлсона «унижают все вооруженные силы США».

«Мы совершенно не собираемся слушать советы по личному составу или китайским военным от ведущего ток-шоу», — парировал он.

В свою очередь, представитель Космических войск США Скотт Стокер на официальном аккаунте этого рода войск в Twitter назвал высказывания Карлсона «телевизионной драмой».

«Хочу напомнить всем, что его мнение, на которое он имеет полное право, основано ровным счетом на нулевом числе дней, проведенных в вооруженных силах», — заметил Стокер.

Женщины составляют 16% личного состава вооруженных сил США и 19% офицерского состава.

9 марта президент США Джо Байден, произнося речь, посвященную женщинам-военным, забыл, как зовут министра обороны США. Сам Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от Байдена. Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в «этих ребят».

25 января президент США Джо Байден подписал указ о снятии запрета трансгендерам служить в американских ВС, отменив таким образом введенные предыдущей администрацией ограничения. По мнению американского лидера, гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы и сила Америки заключается в ее разнообразии.