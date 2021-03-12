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Интерфакс-АВН

Россия поставит за рубеж партии бронеавтомобилей

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Бронемашина "Атлет-Э"
Бронемашина "Атлет-Э".
Источник изображения: Пресс-служба ООО "ВПК"

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Российские бронеавтомобили "Стрела", "ВПК-Урал", "Атлет-Э" вызвали большой интерес у потенциальных заказчиков на международной выставке вооружений IDEX-2021, которая завершилась недавно в столице ОАЭ Абу-Даби, подписаны контракты, сообщил "Интерфаксу" в четверг генеральный директор "Военно-промышленной компании" ("ВПК") Александр Красовицкий.

"Были подписаны соглашения на поставку партий бронеавтомобилей, а также достигнуты соглашения на поставку бронетранспортёров", - сказал Красовицкий.

По его словам, "наибольший интерес у специалистов вызвали как обновленный ряд семейства бронеавтомобилей "Тигр", так и новинки компании - бронеавтомобили "Стрела", "ВПК-Урал", "Атлет-Э" и другие".

"Заинтересованы потенциальные заказчики и в поставках шасси бронеавтомобиля "Тигр", - сказал Красовицкий.

"Зарубежными специалистами, посетившими представительство ООО "ВПК", отмечалось, что компания идёт в ногу со временем, а разрабатываемые и производимые нами бронеавтомобили отвечают всем современным требованиям", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "во время работы на выставке представителями ООО "ВПК" было проведено 24 встречи с членами официальных делегаций различных стран, заинтересованных в поставках продукции компании, а также в совместном производстве такой продукции на базе заказчика".

"Кстати, на IDEX-2021 на открытой площадке были представлены четыре натурных образца бронемашин разработки ООО "ВПК", произведенные в цехах одной из ближневосточных компаний", - сообщил Красовицкий.

Он рассказал, что прибывшие на экспозицию ООО "ВПК" зарубежные специалисты и представители официальных делегаций имели возможность ознакомиться с новыми разработками компании в новом формате. В частности, была опробована технология онлайн интерактивной презентации техники, представленной в демонстрационном зале "Аразамасского машиностроительного завода" (входит в периметр управления ООО "ВПК"). В этом зале, оборудованном в одном из цехов на территории завода, были представлены полтора десятка новых натурных образцов техники разработки и производства компании. В ходе онлайн интерактивной презентации можно было виртуально побывать внутри любой представленной здесь машины, осмотреть её салон и оборудование, а также обойти машину снаружи, сообщил Красовицкий.

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