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Интерфакс-АВН

Рогозин объяснил покупку для астронавта NASA места на "Союзе" недостаточной надежностью американских кораблей

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

По его словам, "разговоры об обмене креслами здесь вообще ни при чем"

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Покупка нового места в российском космическом корабле для астронавта NASA обусловлена низкой надежностью американских пилотируемых кораблей, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

""Батут" их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС не стабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра", - написал Рогозин в своем Facebook.

По его словам, "Роскосмос" согласился на предложение NASA, "чтобы не получить необратимых проблем на станции в целом".

"Разговоры об обмене креслами здесь вообще ни при чем. Партнеры заключили с нами контракт. Не напрямую, а через одного из своих подрядчиков. Им так удобно, а нам - всё равно. Полученные средства вложим в новые разработки. Вот собственно и всё", - отметил глава "Роскосмоса".

Ранее в среду в госкорпорации сообщили, что астронавт Марк Ванде Хай войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-18", отправляющегося к МКС 9 апреля. В NASA сообщили, что в обмен на это российский космонавт получит место в американском космическом корабле в 2023 году.

Ожидалось что экипаж корабля впервые за 20 лет будет полностью российским, однако в конце 2020 года, по данным "Роскосмоса", NASA обратилось с просьбой о предоставлении места для своего астронавта. Ванде Хай заменит в экипаже российского космонавта Сергея Корсакова.

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Страны
Россия
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Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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