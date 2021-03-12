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Интерфакс-АВН

Первая партия российских ракет "Атака" поступила в ВС Белоруссии, сообщили в Минске

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Противотанковые управляемые ракеты "Атака" и неуправляемые авиационные ракеты на внешней подвеске вертолета Ка-52
Противотанковые управляемые ракеты "Атака" и неуправляемые авиационные ракеты на внешней подвеске вертолета Ка-52.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Минск. 11 марта. ИНТЕРФАКС - В рамках военно-технического сотрудничества с РФ в Вооруженные Силы Белоруссии поступила первая партия управляемых ракет 9М120 "Атака", говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны Белоруссии в четверг.

"Ракета может применяться как с наземного, так и с воздушного носителя. "Атака" оснащена боевой частью кумулятивного действия и предназначена для поражения танков всех типов, в том числе - с экранами динамической защиты", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что бронепробиваемость ракеты - 800мм.

Технические характеристики: калибр - 130 мм; длина - 1830 мм; масса - 49,5 кг; дальность стрельбы - до 6000 м; максимальная скорость полета - 550 м/с.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Атака
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