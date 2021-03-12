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Ледокол "Илья Муромец" приступил к решению задач комплексной экспедиции Северного флота и РГО в Баренцевом море

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Большие десантные корабли "Александр Отраковский", "Кондопога" и ледокол "Илья Муромец" (слева направо) во время похода в Арктические моря
Большие десантные корабли "Александр Отраковский", "Кондопога" и ледокол "Илья Муромец" (слева направо) во время похода в Арктические моря.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Федюнин Сергей

ЦАМТО, 11 марта. Ледокол "Илья Муромец", вышедший в Баренцево море несколько дней назад для решения ряда задач ледокольного и гидрографического обеспечения сил Северного флота (СФ), приступил к выполнению исследований по плану комплексной экспедиции СФ и РГО, проходящей в рамках патриотической акции "Помни войну".

В настоящее время ледокол действует в центральной части Баренцева моря вблизи границ ледовой кромки. Исследовательская группа производит съемку рельефа дна, попутно обследуя район с целью поиска погибших в годы Второй мировой войны кораблей и судов союзников, прежде всего из состава печально известного конвоя PQ-17.

В ходе поиска в одном из ранее отмеченных историками районов уже обнаружен некий подводный объект большого размера, который требует более детального обследования и изучения для последующей классификации.

Планируется, что дообследование данного объекта осуществит многофункциональное судно тылового обеспечения СФ "Эльбрус", которое в ближайшее время приступит к решению задач комплексной экспедиции, а также другие суда, которые будут действовать по плану экспедиции.

Экспедиция состоит из нескольких этапов и продлится до сентября 2021 года. В ней примут участие подводные поисковики РГО, будут задействованы гидрографические суда и катера СФ, ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", корабли Кольской флотилии разнородных сил.

С 2018 по 2020 год СФ совместно с РГО провел несколько экспедиций в Арктике, Баренцевом и Белом морях. Эти экспедиции получили высокую оценку руководства Министерства обороны Российской Федерации, а в 2019 году были удостоены национальной премии "Хрустальный компас", сообщает пресс-служба Северного флота.

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Арктика
СФ
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