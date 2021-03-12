Войти
Интерфакс-АВН

Все больше американцев считают КНР, а не РФ, главной угрозой для США - опрос

1025
0
0
Военный возле Капитолия в Вашингтоне
Военный возле Капитолия в Вашингтоне.
Источник изображения: © REUTERS, Erin Scott

Вашингтон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Число американцев, считающих Россию главной угрозой для США, сократилось почти в два раза с 2018 года, при этом все больше жителей страны видят главную опасность со стороны Пекина, свидетельствуют данные опроса Института Рональда Рейгана.

"Более трети американцев (37%) считают Китай страной, представляющей самую большую угрозу для Соединенных Штатов, по сравнению с 21% в 2018 году", - говорится в составленном институтом заключении по итогам опроса, касающегося национальной обороны страны.

"За тот же период число американцев, считающих Россию самой большой угрозой, снизилось с 30% до 16%", - подчеркивается в документе.

По данным опроса, такая тенденция наблюдается в основном за счет республиканцев и независимых политических сил - 55% и 39% соответственно ставят Китай главной угрозой США. За Китаем, по мнению республиканцев, по степени угрозы идет КНДР (12%), Иран (10%), а уже потом Россия (6%).

В документе отмечается, что демократы, напротив, главной угрозой считают Россию (28%), а Китай ставят на второе место по опасности для Вашингтона (20%).

Согласно выводам на основе результата опроса, американцы "обеспокоены кибератаками как на персональные компьютеры и аккаунты, так и на правительственные компьютеры".

"В сущности все больше американцев (27%) говорят о кибератаках как об основной проблеме, связанной с Россией (...) В целом 82% американцев в той или иной степени обеспокоены российскими кибератаками", - говорится в документе.

При этом большинство американцев (75%) имеют неблагоприятное мнение относительно "китайской политической системы и Коммунистической партии Китая". Около 85% американцев обеспокоены ситуацией с нарушениями прав человека в Китае, а более 70% хотят, чтобы США поддержали "продемократическое движение в Гонконге, даже если это злит Китай".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Проекты
ИТ
Похожие новости
27.08.2018
Стратегическое оружие бедных
13.09.2017
Seoul Defense Dialogue 2017
22.08.2017
С-500 "Прометей" и "Антей-4000" впервые покажут широкой публике
28.11.2016
Помехи в эфире: российские разработки против беспилотников США
19.06.2015
Как сдержать Китай ("Foreign Affairs", США)
08.04.2013
ПРО США: "реструктуризация", но не в интересах России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 07:18
  • 147
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 13.03 07:12
  • 8
Вероятность новой битвы за Донбасс резко повысилась
  • 13.03 04:01
  • 2
США научатся тысячами уничтожать российские танки
  • 13.03 03:59
  • 2
Западный военный округ проводит учения в шести регионах РФ
  • 13.03 02:10
  • 9
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 13.03 02:08
  • 10
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 13.03 00:40
  • 2
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day.
  • 13.03 00:17
  • 33
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 12.03 23:53
  • 15
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 12.03 20:14
  • 1
"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области
  • 12.03 19:57
  • 189
Дополнительные функции
  • 12.03 18:39
  • 1
Остров наведения: оборону Сахалина обеспечат новейшие С-400
  • 12.03 13:10
  • 11
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 12.03 11:20
  • 2
Разработка сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" продолжается - "Роскосмос"
  • 12.03 09:43
  • 2181
Как насчёт юмористического раздела?