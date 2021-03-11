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Полюбуйтесь на этого красавца: российский истребитель Су-27 — самый большой кошмар НАТО (The National Interest, США)

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Многоцелевой истребитель Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи"
Многоцелевой истребитель Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи".
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

Называя Су-27 советским наследием периода холодной войны, автор вспоминает историю создания этого сверхманевренного истребителя, описывает его системы вооружения и современные модификации, а также сообщает, в какие страны он поступал по экспорту и где его производят сейчас.

В 2020 году российские военно-воздушные силы постоянно поднимали в воздух по тревоге свои истребители Су-27 для перехвата и "сопровождения" иностранных самолетов, приближавшихся к воздушному пространству России. Эти истребители представляют собой ключевой компонент российской противовоздушной обороны, они совершают полеты над нейтральными водами Балтики, Баренцева и Черного морей, а еще их используют для сопровождения разведывательных и патрульных самолетов.

История

Истребитель Су-27 был разработан в период холодной войны в конструкторском бюро П. Сухого, а производили его на заводе корпорации "Иркут". Этот сверхманевренный истребитель, снабженный спаренными двигателями, стал советским ответом на американские истребители четвертого поколения, включая истребители F-14 и F-15 компании Grumman. Су-27 "Фланкер" - последний значимый истребитель, принятый в состав советских Военно-воздушных сил, а его задача состояла в уничтожении американских истребителей в небе над Центральной Европой в случае конфликта между НАТО и Варшавским пактом. Кроме того, Су-27 использовали для патрулирования воздушного пространства Советского Союза и борьбы против возможного вторжения американских бомбардировщиков.

Истребители Су-27 были приняты на вооружение советскими Военно-воздушными силами в 1985 году. Они представляли собой сдерживающее средство, направленное против бомбардировщиков Стратегического командования ВВС США, включая бомбардировщики B-52 и B-1. Кроме того, они могли использоваться для сопровождения собственных советских тяжелых бомбардировщиков, таких как Ту-95, Ту-22М и Ту-160. Они также могли использоваться автономно в небе над вражеской территорией во время военного конфликта, в том числе для уничтожения аэродромов противника.

На истребители Су-27 четвертого поколения устанавливались двухконтурные газотурбинные двигатели с форсажными камерами АЛ-31Ф компании "Сатурн". Тяга каждого из них составляла 7770 кгс, а на форсаже - 1665 кгс. Этот самолет был разработан как настоящий чемпион по скорости - на высоте его скорость составляла 2500 километров в час, а у земли - 1400 километров в час. Потолок Су-27 достигал 22500 метров, тогда как радиус его действия у земли составлял 440 километров, а на высоте - 1680 километров.

На истребитель Су-27 устанавливалась 33-миллиметровая автоматическая пушка Грязева-Шипунова ГШ-30-1, на десяти узлах внешней подвески можно было разместить боевую нагрузку в 4500 килограммов, включая ракеты С-8/КОМ/БМ/ОМ, С-13Т/ОФ и С-25ОФМ-ПУ, а также до шести ракет воздух-воздух Р-27Р/ЭР/ЭТ/Р/ЭР или четыре ракеты Р-73Э. Кроме того, в состав его вооружения могли входить кассетные бомбы РБК-250 или РБК-500.

Экспортный гигант

Первоначально истребитель Су-27 не предназначался для экспорта, однако производство этих машин продолжалось до самых последних дней существования Советского Союза, и его экспортировали в такие страны как Китай, Вьетнам, Эфиопия и Индонезия. Эти самолеты советского периода остались на вооружении России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Более того, после окончания холодной войны истребители Су-27 стали одним из самых популярных в мире экспортных товаров.

В России Су-27 послужили основой при разработки более совершенных истребителей, включая Су-30, Су-33 (корабельная версия со складными крыльями), Су-34, Су-35 и Су-37.

Истребители Су-27, это советское наследие периода холодной войны, продолжают использовать и в 21-ом веке - по лицензии эти машины производят в Китае под обозначением J-11 (по этому вопросу возникают споры), а Су-30, другой модифицированный вариант, производят по лицензии в Индии. В распоряжении Украины находятся истребители Су-27М1 - у этой модифицированной версии имеется новая навигационная система, радар с большим радиусом действия, а также расширенные возможности по применению неуправляемых ракет земля-воздух.


Питер Сучиу (Peter Suciu)

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