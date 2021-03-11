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ЦАМТО

Thyssen-Krupp Marine Systems ведет переговоры с Минобороны Индонезии по вопросу поставки ДЭПЛ "Тип-214"

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НАПЛ «Тип 214»
НАПЛ «Тип 214» для ВМС Республики Корея.
Источник изображения: cazasyhelicopters2.blogspot.com

ЦАМТО, 10 марта. Делегация немецкой судостроительной компании Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) находится в Джакарте для обсуждения потенциальной поставки ДЭПЛ "Тип-214" ВМС Индонезии.

Как сообщает Jane's со ссылкой на близкий к переговорам источник, у делегации, возглавляемой вице-президентом TKMS, отвечающим за восточный регион, 2 марта завершился обязательный карантин по COVID-19, и со следующего дня начались очные предметные обсуждения проекта с индонезийской стороной.

В число обсуждаемых вопросов входят: эксплуатационные требования к подлодкам индонезийских ВМС, механизмы распределения работ, которые TKMS может предложить местной судостроительной отрасли, возможная поддержка инфраструктуры и условия финансирования в случае реализации программы закупок новых субмарин. Помимо Джакарты, делегация TKMS также посетит предприятие по производству подводных лодок "Тип-209/1400" компании PT PAL в Сурабае.

Сообщается, что ВМС Индонезии предлагается ДЭПЛ класса "Папаниколис", которые состоят на вооружении ВМС Греции. Подлодка имеет длину 65 м и водоизмещение 1860 т в погруженном состоянии, оснащена дизельной силовой установкой с ВНЭУ, в которой используются водородные топливные элементы с полимерно-электролитной мембраной (PEM). Вооружение составляет 8 торпедных аппаратов для 533-мм тяжелых торпед и/или противокорабельных ракет UGM-84 "Гарпун".

ДЭПЛ "Тип-214" немецкой TKMS – одна из нескольких программ, которые недавно были включены в т.н. "Синюю книгу" Министерства обороны Индонезии – это перечень закупок, которые либо уже реализуются, либо передаются Министерству планирования и национального развития Индонезии для утверждения финансирования. В составе ВМС Индонезии планируется иметь до четырех ДЭПЛ "Тип-214".

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Германия
Греция
Индонезия
Продукция
Harpoon ПКР
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PT. PAL
ThyssenKrupp
Проекты
209 тип
ВНЭУ
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