Полет корабля "Союз МС-18" к МКС пройдет по сверхбыстрой схеме - Рогозин

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-18" полетит к Международной космической станции (МКС) по короткой двухвитковой схеме, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Полёт пойдёт по короткой 2-витковой схеме", - написал Рогозин в Twitter в среду.

Полёт российского пилотируемого корабля "Союз МС-18" по программе МКС запланирован на 9 апреля 2021 года. В состав экипажа корабля включены Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

В октябре 2020 года пилотируемый корабль "Союз МС-17" впервые отправился к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Полет занял 3 часа 3 минуты, что стало рекордом скорости полета к МКС. Обычно полет кораблей "Союз" к МКС занимает около шести часов.