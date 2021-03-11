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Интерфакс-АВН

Полет корабля "Союз МС-18" к МКС пройдет по сверхбыстрой схеме - Рогозин

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Стыковка «Союз МС-17»
Стыковка «Союз МС-17».
Источник изображения: Роскосмос

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-18" полетит к Международной космической станции (МКС) по короткой двухвитковой схеме, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Полёт пойдёт по короткой 2-витковой схеме", - написал Рогозин в Twitter в среду.

Полёт российского пилотируемого корабля "Союз МС-18" по программе МКС запланирован на 9 апреля 2021 года. В состав экипажа корабля включены Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

В октябре 2020 года пилотируемый корабль "Союз МС-17" впервые отправился к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Полет занял 3 часа 3 минуты, что стало рекордом скорости полета к МКС. Обычно полет кораблей "Союз" к МКС занимает около шести часов.

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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