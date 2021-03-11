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Главное громче бряцать оружием – амплуа США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соединенным Штатам следует увеличить количество наступательных дальнобойных высокоточных систем наземного базирования в Западно-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать потенциальных противников Вашингтона.

Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Филип Дэвидсон на заседании комитета по делам ВС Сената Конгресса США.

«Я думаю, что большее количество дальнобойных высокоточных систем, которыми располагали бы все наши сухопутные силы — не только военно-морские или военно-воздушные, но и сухопутные тоже, крайне необходимо для стабилизации ситуации в Западно-Тихоокеанском регионе, которая становится все более нестабильной», — сказал он.

«Нам нужно иметь наступательный потенциал, чтобы заставить потенциального противника подумать дважды по поводу любой враждебной деятельности, которую он может предпринять в регионе с военной точки зрения. И именно тут в дело вступают наступательные вооружения», - полагает адмирал.

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Страны
США
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