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Потери террористов не сосчитать – ВКС России ровняют пещеры боевиков

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская авиация продолжает наносить тяжёлые удары по боевикам террористической группировки ДАИШ (ИГ-запрещено в РФ) в центральных и восточных районах Сирии.

Ежедневно осуществляются десятки боевых вылетов на фоне тщетных попыток сирийской армии наземными операциями положить конец возросшей активности игиловцев на обширном пространстве региона «Белая пустыня» в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

По данным базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), за последние 72 часа ВКС России нанесли более 190 ударов по подземным объектам и транспортным средствам боевиков ИГИЛ. Как отмечает лондонский наблюдатель, российские авиаудары направлены на то, чтобы парализовать действия террористов на земле и уничтожить их опорные пункты в пустынной местности.

За последние три дня в результате воздушных рейдов, согласно подсчётам SOHR, удалось ликвидировать более 30 боевиков и полевых командиров ИГИЛ вместе с десятками подземных укрытий и средств передвижения террористической группировки. С начала этой недели авиаудары нанесены в восточной части провинции Хама, в районе Аль-Рахджан - Атария, в ряде квадратов треугольника провинций Алеппо — Ракка — Хама, под Тадмором (Пальмира) в восточной части провинции Хомс, в районе Аль-Сухна на административной границе между провинциями Хомс и Дейр-эз-Зор.

Eadaily со ссылкой на SOHR указывает, что число безвозвратных потерь ИГИЛ от массированных ударов российской авиации может быть больше, поскольку в зону поражения чаще всего попадали пещеры и бункеры, где укрывались боевики.

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
ОБСЕ
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